Карантин объявлен в 28 школах Липецкой области

16 школ не учатся полностью и 12 - частично.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на 9 апреля полностью приостановлена работа (дети переведены на дистанционную форму обучения) 16 школ в Грязинском, Лебедянском, Чаплыгинском районах; частично приостановлены занятия в 26 классах 12 школ области (в т.ч. в 7 школах Липецка, в Грязинском, Добринском, Задонском и Хлевенском районах), 2 группах 2 детских садов в Воловском и Грязинском районах и 1 детском саду полностью в Становлянском районе.



За неделю со 2 по 8 апреля в Липецкой области было зарегистрировано 7975 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 130 случаев гриппа). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13,1%, но уровня эпидпорога еще не достигла. Среди обратившихся за медицинской помощью 64,1% составили дети в возрасте до 14 лет. Количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 6,7%.



В Липецке было зарегистрировано 5615 случаев ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области, в том числе гриппа 123 случая). Как и в целом по области, количество обращений за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ снизилось (на 17,1%), однако уровень эпидпорога все еще превышен. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.



В регионе продолжают циркулировать три разновидности гриппа.