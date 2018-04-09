сегодня, 15:14
Елецкие каратисты отличились в знаменитом дворце единоборств ЦСКА (ФОТО)
На счету наших земляков медали всех достоинств.
Шесть медалей привезли каратисты Ельца из Москвы, где во дворце спорта ЦСКА состоялся Всероссийский турнир по ашихара.
Уровень был высочайший: на татами выходили представители столицы, Ленинградской области, Краснодарского края, Самарской, Брянской, Липецкой областей и бойцы из Кабардино-Балкарской республики.
В боях в полный контакт у наших земляков два «золота», которые завоевали Вероника Лукина и Полина Гулина. Обеих тренирует Армен Акопян.
Даниил Тихомиров дошел до финала, но принести нашей команде третью «золотую» медаль не смог: в решающем бою сильнее оказался его соперник, являющийся победителем первенства мира. У Даниила «серебряная» награда.
«Бронзу» завоевали Егор Шапошников, Валерия Родина и Виктория Анозова (тренер Юрий Фомин).
Нужно отметить Игоря Гурова и Анатолия Булгакова: ельчане дошли до полуфинала, но занять призовое место не удалось.
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07.04.2018 14:41Спорт
Наташа
Патриот
для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)
Наталья
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