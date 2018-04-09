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Елецкие каратисты отличились в знаменитом дворце единоборств ЦСКА (ФОТО)

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#Каратэ #ашихара #Елец
Елецкие каратисты отличились в знаменитом дворце единоборств ЦСКА (ФОТО)

На счету наших земляков медали всех достоинств.

Шесть медалей привезли каратисты Ельца из Москвы, где во дворце спорта ЦСКА состоялся Всероссийский турнир по ашихара.

Уровень был высочайший: на татами выходили представители столицы, Ленинградской области, Краснодарского края, Самарской, Брянской, Липецкой областей и бойцы из Кабардино-Балкарской республики.

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В боях в полный контакт у наших земляков два «золота», которые завоевали Вероника Лукина и Полина Гулина. Обеих тренирует Армен Акопян.

Даниил Тихомиров дошел до финала, но принести нашей команде третью «золотую» медаль не смог: в решающем бою сильнее оказался его соперник, являющийся победителем первенства мира. У Даниила «серебряная» награда.

«Бронзу» завоевали Егор Шапошников, Валерия Родина и Виктория Анозова (тренер Юрий Фомин).

Нужно отметить Игоря Гурова и Анатолия Булгакова: ельчане дошли до полуфинала, но занять призовое место не удалось.

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#Каратэ #ашихара #Елец

Комментарии (5)

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Наташа

3 минуты назад
а при чём тут митинг животных? Попутались что ли?
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Патриот

11 минут назад
Viewer, ВОТ 14 ЧИСЛА ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ " ЗАЩИТНИЧКИ" ЖИВОТНЫХ , ПОСЛЕ МИТИНГА ВСЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ЗАБИРАТЬ СОБАК И КОШЕК С УЛИЦ ЛИПЕЦКА , СЕБЕ ДОМОЙ ПО ОДНОМУ-ДВУХ НА РЫЛО. И БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ! И ВАМ И ЖИВОТНЫМ И ОСТАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ. А ТО ТОЛЬКО ПОКАЗУХА ОДНА.
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для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)

46 минут назад
Viewer, ты шизичка везде свой лозунг будешь кидать? Идите на субботник и убирайте за своими животными весь срач на улицах и отгоняйте их от детей и простых жителей,чтобы не кидались ваши собачки! Маразматики!
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Наталья

49 минут назад
Поздравляем!!!
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Viewer

51 минуту назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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