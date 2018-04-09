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В Берлине построят церковь, мечеть и синагогу в одном храме‍

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В Берлине построят церковь, мечеть и синагогу в одном храме‍

Строительство необычного храма начнётся в 2019 году

На Рыбацком острове в центре Берлина планируют построить храм трех религий, который объединит в себе церковь, мечеть и синагогу. Об этом говорится на сайте проекта, который получил название House of One (Дом Единого — англ.).

Строительство необычного храма планируется начать в 2019 году, передают "Известия". Возведение сакрального сооружения займет два года. Строительство оценивается в €43 млн, однако руководители проекта полагают, что для этих целей будет достаточно €12 млн.

В здании будут учтены все особенности устройства храмов разных религий, несмотря на то, что они все будут находиться под одной крышей. Так, и синагога, и мечеть будут повернуты на восток.

Основной задачей храма станет обмен идеями и мнениями в ходе собраний между представителями различных конфессий. Предполагается, что в таких мероприятиях будут участвовать и атеисты.
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