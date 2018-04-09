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сегодня, 15:00
Семьи погибших в ДТП с электричкой в Крыму получат по 1 млн рублей
Семьи погибших в аварии с участием маршрутного автобуса и электропоезда получат из резервного фонда правительства Крыма по одному миллиону рублей. Об этом на совещании рабочей группы правительства Крыма сообщил вице-премьер Игорь Михайличенко, передает Российская Газета.
В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек (трое граждан РФ, два – гражданина Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, двое из них находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела – следователями и МВД республики.
В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек (трое граждан РФ, два – гражданина Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, двое из них находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела – следователями и МВД республики.