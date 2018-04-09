В России

сегодня, 15:00

Семьи погибших в ДТП с электричкой в Крыму получат по 1 млн рублей

235
Семьи погибших в ДТП с электричкой в Крыму получат по 1 млн рублей
Семьи погибших в аварии с участием маршрутного автобуса и электропоезда получат из резервного фонда правительства Крыма по одному миллиону рублей. Об этом на совещании рабочей группы правительства Крыма сообщил вице-премьер Игорь Михайличенко, передает Российская Газета.

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек (трое граждан РФ, два – гражданина Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, двое из них находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела – следователями и МВД республики.
235

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зацепер-подросток погиб под Москвой‍
Зацепер-подросток погиб под Москвой‍

сегодня, 14:43

В России
Выпрыгнувший из окна при пожаре в «Зимней вишне» мальчик начал ходить
Выпрыгнувший из окна при пожаре в «Зимней вишне» мальчик начал ходить

сегодня, 14:25

В России
Рубль резко падает к евро и доллару‍
#Рубль #курс #евро
Рубль резко падает к евро и доллару‍

сегодня, 11:39

В России
В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми
#Жестокое обращение с детьми #больница #Новосибирск
1
В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми

сегодня, 11:14

В России
Спикер парламента Кузбасса покинул свой пост досрочно
#Кузбасс #спикер
Спикер парламента Кузбасса покинул свой пост досрочно

сегодня, 11:08

В России
Россия обвинила Израиль в ударе по сирийской авиабазе‍
#Израиль #Россия #Сирия
Россия обвинила Израиль в ударе по сирийской авиабазе‍

сегодня, 11:02

В России