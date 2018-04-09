Общество
сегодня, 14:56
В Липецке ограничат продажу спиртного 12 и 14 апреля
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В эти дни в городе пройдут два митинга
В четверг, 12 апреля, у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер) согласован митинг с заявленной
численностью не менее 100 человек. Время проведения мероприятия с 11 до 12.00.
В субботу, 14 апреля, на площадке перед Областным центром культуры и народного творчества состоится митинг (ул.Космонавтов, д.54а) с заявленной численностью 200 человек. Время проведения - с 15 до 16.30.
В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.
численностью не менее 100 человек. Время проведения мероприятия с 11 до 12.00.
В субботу, 14 апреля, на площадке перед Областным центром культуры и народного творчества состоится митинг (ул.Космонавтов, д.54а) с заявленной численностью 200 человек. Время проведения - с 15 до 16.30.
В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.
8 1090
)))))
Ага!
для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)
горожанин
Это жоппоа
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Глупые
завод №1