В Липецке ограничат продажу спиртного 12 и 14 апреля

В эти дни в городе пройдут два митинга

В четверг, 12 апреля, у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер) согласован митинг с заявленной

численностью не менее 100 человек. Время проведения мероприятия с 11 до 12.00.



В субботу, 14 апреля, на площадке перед Областным центром культуры и народного творчества состоится митинг (ул.Космонавтов, д.54а) с заявленной численностью 200 человек. Время проведения - с 15 до 16.30.



В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.

