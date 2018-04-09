Общество

сегодня, 14:56

В Липецке ограничат продажу спиртного 12 и 14 апреля

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#ограничение продажи спиртного
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В Липецке ограничат продажу спиртного 12 и 14 апреля

В эти дни в городе пройдут два митинга

В четверг, 12 апреля, у памятника Юрию Гагарину (Гагаринский сквер) согласован митинг с заявленной
численностью не менее 100 человек. Время проведения мероприятия с 11 до 12.00.

В субботу, 14 апреля, на площадке перед Областным центром культуры и народного творчества состоится митинг (ул.Космонавтов, д.54а) с заявленной численностью 200 человек. Время проведения - с 15 до 16.30.

 В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.
8 1090
#ограничение продажи спиртного
2

Комментарии (8)

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)))))

13 минут назад
Viewer, тогда уж защищайте не только от отстрела, а еще от кастрации, это вмешательство в их личную жизнь, а что это за выставки унижающие, а как можно животных продавать, они что рабы, отменить, все отменить, все детские площадки им отдать, парки и скверы, запретить детям, хотя нет "личинусам", вы же их так называете, играть на детских площадках, чтобы не травмировать пса без намордника)))))))))))))))
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Ага!

14 минут назад
Viewer, когда же вас, западных толерастов в России объявят вне Закона? И не пора ли собрать всероссийский митинг в защиту пострадавших от бродячих животных и взыскать с этих зоофилов стоимость вреда, нанесённого людям от бродячих собак.
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для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)

23 минуты назад
Viewer, Viewer, ты шизичка везде свой лозунг будешь кидать? Идите на субботник и убирайте за своими животными весь срач на улицах и отгоняйте их от детей и простых жителей,чтобы не кидались ваши собачки! Маразматики! Быстро на субботник!
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горожанин

31 минуту назад
Как раз вовремя.После митинга всей толпой на природу, ведь с 14 числа открыта весенняя охота на этих самых животных. Кто с ружьем, кто с помелом. Все блатные и деловые уже давно открыли охоту для себя, и не один егерь или охотовед им не указ. Все давно схвачено.
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Это жоппоа

44 минуты назад
Флаги едриссни выдадут на митинге,крики слава путену и мидведиву обязательны,собакам гавкать не обязательно
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Viewer

51 минуту назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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Глупые

55 минут назад
Ограничения)
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завод №1

сегодня, 15:16
Хмельник за всех отработает.Спиртное всем без исключения и до 23час
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