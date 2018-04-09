сегодня, 14:52
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
В соответствии с приказом начальника регионального управления лесного хозяйства с 10 апреля 2018 года на территории лесничеств объявлен пожароопасный сезон.
пунктах диспетчерского управления патрулирование лесных массивов по 77 маршрутам, протяженностью
3665км. Обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 14 видеокамер.
В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, сообщать информацию по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8- 800-100-94-00.
Павел
Ага!
для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)
Олеся
гостья
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