Общество

сегодня, 14:52

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

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#лесные пожары
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В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

В соответствии с приказом начальника регионального управления лесного хозяйства с 10 апреля 2018 года на территории лесничеств объявлен пожароопасный сезон.

Как сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области, в связи с этим в целях недопущения и своевременного обнаружения лесных пожаров организованы дежурства лесопожарных бригад в пожарно-химических станциях, а также на пожарно-наблюдательных вышках и
пунктах диспетчерского управления патрулирование лесных массивов по 77 маршрутам, протяженностью
3665км. Обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 14 видеокамер.

В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, сообщать информацию по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8- 800-100-94-00.
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#лесные пожары
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Комментарии (7)

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Павел

6 минут назад
Ага!, так ведь от этих Viewer, нет толку никакого. Они под прикрытием "помощи животным" собирают деньги с наивных едут отдыхать,делают в квартирах ремонт и потом затихают на время. А такие как Силич и ей подобные устраивают балаган с нападением и прочим. Это не первый год такое.
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Ага!

13 минут назад
Viewer, когда же вас, западных толерастов в России объявят вне Закона? И не пора ли собрать всероссийский митинг в защиту пострадавших от бродячих животных и взыскать с этих зоофилов стоимость вреда, нанесённого людям от бродячих собак.
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для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)

26 минут назад
Viewer, ты шизичка везде свой лозунг будешь кидать? Идите на субботник и убирайте за своими животными весь срач на улицах и отгоняйте их от детей и простых жителей,чтобы не кидались ваши собачки! Маразматики! Быстро на субботник!
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Олеся

36 минут назад
Viewer, иди ты в ж**пу. Везде ты со своей хренью.
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гостья

42 минуты назад
АЛЕКС 1, т.е. за закрытие ТЦ мы все только за, т.к. там нарушение техники пожарной безопасности ,а вот шашлыки нам нужно вопреки всем требованиям в лесах и под окнами домов в городе жарить? так давайте уже везде соблюдать правила пожарной безопасности, а то просто шашлычок может потом бедой обернуться, а винить будем опять всех
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Viewer

51 минуту назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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АЛЕКС 1

сегодня, 15:13
Ну всё, готовьтесь, сейчас запрещать и шашлыки на берегу реки начнут! У нас так, проще всё запретить и не пущать, чем что то придумать или рекомендовать! А можно, например, разрешить разжигать мангал на песке у реки при наличий огнетушителя или ведра с водой и не далее чем в 10 метрах от воды???
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