Жилец новостройки оказался должен почти 7 млн рублей

Мужчина объявлен банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 37-летнего уроженца Тамбовской области. Мужчина в нашем регионе зарегистрирован в новостройке в районе школы №30, на 29-ом микрорайоне.



Как указано в материалах суда, уроженец села Заворонежское сам заявил в ведомство о финансовой несостоятельности. Заявление о запуске банкротства было подано в конце декабря. Житель региона указал, что на нем обязательств на 6 946 755 рублей. Расплатиться с ними мужчина не может: недвижимости нет, работы нет, автомобилей нет.



Суд запустил процедуру банкротства — реализацию имущества должника. На то, чтобы найти даже тщательно спрятанное и заведомо переписанное на других имущество, у банкротного управляющего срок до середины июля.