Общество

сегодня, 14:49

Жилец новостройки оказался должен почти 7 млн рублей

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#банкрот #суд
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Жилец новостройки оказался должен почти 7 млн рублей

Мужчина объявлен банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 37-летнего уроженца Тамбовской области. Мужчина в нашем регионе зарегистрирован в новостройке в районе школы №30, на 29-ом микрорайоне.

Как указано в материалах суда, уроженец села Заворонежское сам заявил в ведомство о финансовой несостоятельности. Заявление о запуске банкротства было подано в конце декабря. Житель региона указал, что на нем обязательств на 6 946 755 рублей. Расплатиться с ними мужчина не может: недвижимости нет, работы нет, автомобилей нет.

Суд запустил процедуру банкротства — реализацию имущества должника. На то, чтобы найти даже тщательно спрятанное и заведомо переписанное на других имущество, у банкротного управляющего срок до середины июля.
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#банкрот #суд
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Комментарии (4)

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Крот

35 минут назад
Что за очередной дебилизм? какая связь между новостройкой и долгом в 6 млн? ещё зачем то приплели, что он уроженец Тамбовской области. тогда во всех новостях из Москвы и Мос области так же ОБЗАТЕЛЬНО надо обозначать, откуда туда этот "житель" прибыл. Т.е. новость высосанная из пальца и для объема навалили все в кучу
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лка

38 минут назад
Отстреливать нужно этих "зоозащитников" вместе с этими тварями!!!!
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для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)

47 минут назад
Viewer, ты шизичка везде свой лозунг будешь кидать? Идите на субботник и убирайте за своими животными весь срач на улицах и отгоняйте их от детей и простых жителей,чтобы не кидались ваши собачки! Маразматики
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Viewer

52 минуты назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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