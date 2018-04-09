За рулем дорогого джипа оказался лишенный прав бизнесмен

Мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

Мировой судья СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрел обвинение в отношении лишенного водительских прав местного жителя. Мужчина не только попался автоинспекторам за рулём, но и отказался проходить медицинское освидетельствование.



Как указано в материалах суда, мужчина летом 2017 года был лишен прав на полтора года и наказан 200 часами обязательным работ. Несмотря на это, еще до истечения срока наказания, липчанин снова сел за руль. Это выяснилось, когда сотрудники автоинспекции остановили на дороге «Рэндж Ровер». Инспекторам показалось подозрительным, что машина двигается прерывисто. Чутье их не подвело: у водителя не казалось при себе прав на управление ТС, он отказался проходить медицинское освидетельствование. О том, что мужчина принял «для храбрости», говорят свидетельские показания: те в один голос твердят, что от водителя дорогого джипа разило спиртным.



Липчанин полностью признал свою вину. Смягчающими приговор обстоятельствами стал несовершеннолетний ребенок на иждивении, а также мать, инвалид III группы. На учете у наркологов бизнесмен не состоит. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.



Суд вынес обвинительный приговор. По совокупности наказаний мужчине определили лишение прав на три года.