Происшествия

сегодня, 14:35

За рулем дорогого джипа оказался лишенный прав бизнесмен

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#лишение прав #пьяная езда
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За рулем дорогого джипа оказался лишенный прав бизнесмен

Мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

Мировой судья СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрел обвинение в отношении лишенного водительских прав местного жителя. Мужчина не только попался автоинспекторам за рулём, но и отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как указано в материалах суда, мужчина летом 2017 года был лишен прав на полтора года и наказан 200 часами обязательным работ. Несмотря на это, еще до истечения срока наказания, липчанин снова сел за руль. Это выяснилось, когда сотрудники автоинспекции остановили на дороге «Рэндж Ровер». Инспекторам показалось подозрительным, что машина двигается прерывисто. Чутье их не подвело: у водителя не казалось при себе прав на управление ТС, он отказался проходить медицинское освидетельствование. О том, что мужчина принял «для храбрости», говорят свидетельские показания: те в один голос твердят, что от водителя дорогого джипа разило спиртным.

Липчанин полностью признал свою вину. Смягчающими приговор обстоятельствами стал несовершеннолетний ребенок на иждивении, а также мать, инвалид III группы. На учете у наркологов бизнесмен не состоит. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

Суд вынес обвинительный приговор. По совокупности наказаний мужчине определили лишение прав на три года.
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#лишение прав #пьяная езда
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Комментарии (10)

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Гидравлический Ампер

12 минут назад
Был бы на Запорожце смягчающих не нашли бы, одни отягчаущие юылибы. В том чтсле и марка авто.
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Серый

42 минуты назад
Знаю одного бизнесмена он трезвый за руль не содится. У него мандат единороса он спать хотел на закон и народ.
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для ЗООЗАЩИТНИКОВ (на словах)

46 минут назад
Viewer, ты шизичка везде свой лозунг будешь кидать? Идите на субботник и убирайте за своими животными весь срач на улицах и отгоняйте их от детей и простых жителей,чтобы не кидались ваши собачки! Маразматики
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Viewer

52 минуты назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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Lol

сегодня, 15:17
В США за такое нарушение тюремный срок и штраф в 6 тыс $ и это справедливо,у нас в рашке судьям и прокурорам можно ездить пьяными
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водитель со стажем...

сегодня, 15:10
Какой наХер смягчающий приговор? Вообще отобрать машину!!!!
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Поразительные законы

сегодня, 14:59
Тест на алко должен быть обязательным по умолчанию. Что за детский сад - согласен пройти/не согласен? Поэтому и катаются без прав, все крутые/блатные и откупятся.
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Марина

сегодня, 14:51
Да ему по фиг, он опять завтра сядет за руль
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Гостье

сегодня, 14:50
я Вам больше скажу, даже сбивать можно, как у жд. И улепетывать от сотрудников, пока колеса не прострелят. А на суде заявить что ты передовик производства, образцовый отец и член партии...и дадут всего лишь условный
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гостья

сегодня, 14:41
т.е.если мать инвалид и ребенок, то значит можно бухать и за руль?)
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