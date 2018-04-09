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Выпрыгнувший из окна при пожаре в «Зимней вишне» мальчик начал ходить
Врачи перевели 11-летнего мальчика в отделение восстановительного лечения
Выпрыгнувший из окна четвёртого этажа во время пожара в торговом центре Кемерова 11-летний мальчик переведён в отделение восстановительного лечения. Об этом сообщила врач-невролог Ольга Посохова, - передает RT.
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом. Сейчас он уже самостоятельно сидит и ходит, сообщили в Областной детской клинической больнице. По её словам, ребёнок получает комплекс восстановительных процедур, ему назначено усиленное белковое питание.
При пожаре родители и младшая сестра мальчика погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.
Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно того, сколько времени потребуется на реабилитацию ребенка, но уверены, что его жизни ничего не угрожает.
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом. Сейчас он уже самостоятельно сидит и ходит, сообщили в Областной детской клинической больнице. По её словам, ребёнок получает комплекс восстановительных процедур, ему назначено усиленное белковое питание.
При пожаре родители и младшая сестра мальчика погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.
Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно того, сколько времени потребуется на реабилитацию ребенка, но уверены, что его жизни ничего не угрожает.