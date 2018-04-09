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Выпрыгнувший из окна при пожаре в «Зимней вишне» мальчик начал ходить

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Выпрыгнувший из окна при пожаре в «Зимней вишне» мальчик начал ходить

Врачи перевели 11-летнего мальчика в отделение восстановительного лечения

Выпрыгнувший из окна четвёртого этажа во время пожара в торговом центре Кемерова 11-летний мальчик переведён в отделение восстановительного лечения. Об этом сообщила врач-невролог Ольга Посохова, - передает RT.

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом. Сейчас он уже самостоятельно сидит и ходит, сообщили в Областной детской клинической больнице. По её словам, ребёнок получает комплекс восстановительных процедур, ему назначено усиленное белковое питание.

При пожаре родители и младшая сестра мальчика погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.

Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно того, сколько времени потребуется на реабилитацию ребенка, но уверены, что его жизни ничего не угрожает.
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