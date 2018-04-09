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сегодня, 14:25

В Липецкой области до +20

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В Липецкой области до +20

10 апреля на фоне повышенного атмосферного давления на территории Липецкой области сохранится теплая погода, без осадков. 11 апреля с приближением холодного атмосферного фронта к вечеру местами пройдет небольшой дождь, 12 апреля за фронтом похолодает, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха 10-11 апреля составят 9-11 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы, 12 апреля — 5 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем от 15 до 20 градусов тепла. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем от 17 до 19 градусов тепла. 

Самым теплым 10 апреля в Липецке был в 1975 году: +23, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1926 году — 9 градусов мороза.

 

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