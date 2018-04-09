32 липецких судьи отдохнут как 80 льготников

Максимальные суммы тендеров составляют по 1,7 млн рублей.

Региональное управление судебного департамента и областное отделение фонда социального страхования через госзакупки ищут поставщиков путевок. Максимальные суммы тендеров близки - 1 750 271 рубль и 1 731 744 рубля, соответственно. Но отдохнуть и полечиться на них смогут по-разному.



1 750 271 рубль из федерального бюджета планируют потратить на путевки в санатории для липецких судей. В техническом задании указано, что ведомству нужно 32 путевки в 15 санаториев. Судьи будут отдыхать в одноместных и двухместных номерах, но без подселения. Управление судебного департамента выбрало для своих подопечных курорты Крыма, Пятигорска, Алтая, липецкий санаторий, Сочи, Ленинградской области, Анапы, Калининградской области, Кисловодска или их эквиваленты.



Вот только некоторые пожелания к санаториям: сочетание природных ресурсов с актуальными медицинскими технологиями профилактики профессиональных заболеваний, комфортабельный спальный корпус, несколько точек питания, сопровождение пациентов с заболеваниями половой системы, расположение у самого берега моря, целебный воздух, живописный субтропический парк, прекрасно оборудованный пляж, крытый бассейн с подогреваемой водой, теннисный корт, зал компьютерных игр, киноконцертный зал, «шведский стол», SPA-центр. Все это великолепие ждет липецких слуг Фемиды в период с конца апреля по середину ноября. Длительность санаторного отдыха составляет от 12 до 16 дней.



А вот 80 липецких льготников в мае-октябре примет Кабардино-Балкарская Республика. Туда отправят тех, кто имеет право на бесплатное лечение и профилактику по курсам «Болезни эндокринной системы», «Болезни нервной системы», «Болезни органов дыхания», «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «Болезни мочеполовой системы». Эти услуги также оплатит федеральный бюджет. Но запросы здесь куда скромнее технического задания судебного департамента (аукционная документация еле поместилась на 995 страницах — прим. GOROD48). Так, липчанам-льготникам предстоит отдыхать в соответствии с приказами Минздрава и в строгом соответствии с ГОСТами: детального описания услуг и предпочтений страховщики не предоставили. Льготников ждет 18 дней «в условиях умеренно-континентального горного климата с применением природных факторов бальнеологического курорта, имеющего месторождения минеральных питьевых вод различного состава, наличие иловой сульфидной грязи». Отдельная опция - предоставление услуг бассейна.



Оба аукциона запланированы на 16 апреля.