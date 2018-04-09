Культура

34 минуты назад

Конкурс юных исполнителей объединил около 500 талантов

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#музыка

«Утренняя звезда» собирает артистов уже 14 лет.

12 апреля в областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет областной конкурс юных исполнителей «Утренняя звезда».

Конкурс был учрежден управлением культуры и туризма 14 лет назад. В этом году он объединит любителей народного и эстрадного пения со всего региона. Как сообщили в областном центре культуры, около 500 «звездочек» уже прошли отборочные туры, стартовавшие в феврале в городах и районах Липецкой области. Их абсолютные победители примут участие в заключительном этапе конкурса, выступив на сцене концертного зала областного центра культуры, народного творчества и кино.

13 вокалистов и 6 вокальных ансамблей будут состязаться в номинациях «Народное сольное пение», «Эстрадное сольное пение», «Вокальный ансамбль». Юным артистам предстоит продемонстрировать компетентному жюри не только свое исполнительское мастерство, но и артистические способности, помогающие воплотить на профессиональном уровне полноценный сценический образ.
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#музыка

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