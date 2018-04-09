Культура

46 минут назад

Валерий Гергиев привёз в Липецк инструменты-шедевры

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#фестиваль
Валерий Гергиев привёз в Липецк инструменты-шедевры

В Липецке выступит Страдивари-ансамбль Мариинского театра.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в программе концерта в рамках Московского пасхального фестиваля, который состоится сегодня вечером в Концертном зале "Унион", произошли изменения. Вместо Брасс-ансамбля выступит Страдивари-ансамбль Мариинского театра. Дирижеры - Валерий Гергиев и Лоренц Настурика-Гершовичи.

Ансамбль был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева. В настоящее время в состав коллектива входит более 20 человек. Все они - ведущие солисты Симфонического оркестра театра. Каждый из инструментов, на которых играют музыканты Страдивари-ансамбля, является шедевром, придающим звучанию особый тембр. В программе концерта - произведения Э. Грига, П. Чайковский, А. Вивальди.

Московский Пасхальный фестиваль создан в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. Фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Его география на сегодняшний день охватывает 145 городов России и 5 стран. Участие Липецка в концертной программе фестиваля уже стало традиционным.
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#фестиваль

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