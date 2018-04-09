Общество
сегодня, 13:14
Настроение липецких потребителей хуже общероссийского
Но отставание индекса минимальное.
Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительских настроений по итогам марта. Эксперты ожидают довольно уверенного роста российской экономики в течение ближайшего года, который будет поддерживаться внутренним спросом, благоприятной внешней конъюнктурой и интересом внешних инвесторов к российской экономике.
В целом по России индекс потребительской активности в марте составил 4,4 пункта. А вот липчане придерживаются более экономичной политики. Потребительское настроение в Липецкой области оценили всего на 4,1 пункта. В Воронежской области стараются тратить еще меньше — 3,4 п.п. Настроения потребителей Курской области отвечают общероссийским (4,4п.п), а белгородцы, видимо, пустились во все тяжкие и распечатывают кубышки — 5,1 п.п.
Специалисты, вместе с этим, не ожидают заметного роста инфляции в ближайшие месяцы. Вероятно, до конца года она останется на невысоком уровне, менее 4%. По итогам февраля индекс потребительских цен в России составил 2,2%.
В целом по России индекс потребительской активности в марте составил 4,4 пункта. А вот липчане придерживаются более экономичной политики. Потребительское настроение в Липецкой области оценили всего на 4,1 пункта. В Воронежской области стараются тратить еще меньше — 3,4 п.п. Настроения потребителей Курской области отвечают общероссийским (4,4п.п), а белгородцы, видимо, пустились во все тяжкие и распечатывают кубышки — 5,1 п.п.
Специалисты, вместе с этим, не ожидают заметного роста инфляции в ближайшие месяцы. Вероятно, до конца года она останется на невысоком уровне, менее 4%. По итогам февраля индекс потребительских цен в России составил 2,2%.