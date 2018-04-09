Первая ничья и тайные планы липецкого «Металлурга»

Наша команда начала год с ничьей.

На стадионе «Сокол» липецкий «Металлург» провел первый матч возобновившегося первенства группы «Центр» второго дивизиона. Липчане создали больше голевых моментов, чем гости из «Энергомаша» (Белгород), но в итоге лишь ничья – 1:1.

Соперники открыли счет уже на 3-й минуте: после атаки правым флангом и прострелом Владислав Фасхутдинов в подкате сумел в противоборстве с защитниками и вратарем протолкнуть мяч в нижний угол ворот.

«Металлург» отыгрался на 25-й минуте. Николай Иванников исполнил навес со штрафного от правой бровки и наш лучший бомбардир Руслан Ахвледиани касанием головы переправил мяч в сетку, забив свой 7-й гол в чемпионате.

В дальнейшем обе команды имели возможность вырвать победу. У «Металлурга» в начале второго тайма тот же Иванников здорово пробил со штрафного – гостей выручил вратарь Артем Герасимов.

Под конец матча был брошен в бой лидер атак «Металлурга» Сергей Чернышов, начавший игры в запасе отчасти из-за требований лимита (т.е. обязательного присутствия на поле двух игроков не старше 1996 г.р.), отчасти из-за небольшой травмы, полученной за два дня до игры на тренировке. Чернышов мог принести «Металлургу» победу за 10 минут до финального свистка. На линии штрафной он принял мяч и хлестко пробил низом в дальний угол, но Герасимов вновь вытянулся в струнку и отвел угрозу.

Не случайно главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин на послематчевой пресс-конференции главным героем матча назвал именно голкипера «Энергомаша».

- У меня нет претензий по самоотдаче к ребятам – все старались, все бились на поле и были ближе к победе, чем «Энергомаш», - отметил Машнин, - Не повезло. Но я сказал парням: «Раз мы упустили очки сегодня, то обязаны возвращать их в следующей игре против лидера столичного «Арарата».

С «Араратом» «Металлург» сыграет в Москве 14 апреля. «Московские армяне» пока не проиграли ни одного матча, но зимой клуб пережил «перезагрузку» - в частности, его покинули все «звездные» лидеры, включая экс-футболистов сборной России Марата Измайлова и Романа Павлюченко. Что сейчас представляет из себя «Арарат» (и, соответственно, какие шансы у «Металлурга») пока непонятно т.к. в минувшем туре «армяне» получили три очка без игры в виде технической победы над снявшимся с турнира пензенским «Зенитом».

Добавим, что официальная задача «Металлурга» - занять место не ниже 7-го. Но сами футболисты после нескольких успешных игр с лидерами (домашней ничьей с «Араратом», победами над «Торпедо», «Строгино», «Рязанью) решили сами для себя поставить цель финишировать в первой «тройке» и завоевать малые «бронзовые» медали первенстве группы «Центр».

Фото ФК «Металлург».

«Металлург» (Липецк) - «Энергомаш» (Белгород) - 1:1 (1:1)

Голы: Фасхутдинов, 3 (0:1). Ахвледиани, 25 (1:1).

«Металлург»: 1. Скрипник. 5. Викторов. 3. Баульчев. 29. Фролов (к). 19. Подковыров. 20. Войдель. 47. Белоусов (11. Ульянчев, 68). 7. Иванников. 6. Гамеев. 11. Мызгин (24. Чернышов, 58). 9. Ахвледиани.

«Энергомаш»: 1. Герасимов. 2. А.Колесников (к). 28. Семейкин. 4. А.Самсонов. 7. С.Тонких. 21. Белобаев. 27. Калугин. 26. Кудрин. 17. А.Малахов. 12. Фасхутдинов (22. Дёгтев, 65). 5. Михалицын.

Предупреждения: А.Самсонов, 18. Баульчев, 60. Чернышов, 63. Дёгтев, 69.

Судьи В. Вертков, И. Капленков (оба - Москва), С. Матвеев (Троицк).

7 апреля. Липецк. Стадион «Сокол». 450 зрителей.