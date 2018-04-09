Крышками от пластиковых бутылок липчане помогут детям

Экологическую акцию объявляет отдела охраны окружающей среды администрации Липецка.

В Липецке стартует необычная экологическая акция по сбору пластиковых бутылок.

По словам начальника отдела Татьяны Протасовой, администрация договорилась с фирмой, которая реализует проект по раздельному сбору отходов в Липецке.

Всем желающим предлагается принять участие в сборе этого вторсырья с благой целью – помочь воспитанникам Елецкого дома ребенка. Для этого нужно собрать пластиковые крышки от бутылок. Все деньги, собранные после сдачи этого вида отходов пойдут на приобретения необходимого оборудования.

А за пластиковые бутылки жителям города будут выдаваться сертификаты на покупку канцтоваров. Но организаторы сразу предупреждают, сдавать придется много. Ведь средний вес полторашки около 40 грамм, и таких на 10 рублей придется сдать 25 штук. Крышки будут приниматься из расчета 20 рублей за кило.

Также Татьяна Протасова напомнила, что продолжается конкурс по сбору макулатуры «Старая бумага – новое дерево!». Организаторы хотят не только собрать бумагу для вторичной переработки, но и способствовать озеленению территорий школ, учреждений дополнительного образования, многоквартирных домов. Ведь победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников. Сбор бумаги продлится до 16 мая.

Главные задачи мероприятий – повысить популярность вторичного использования компонентов ТБО и воспитать у населения культуру обращения с отходами.

Подробную информацию можно получить по телефону 28-18-50 или посредством электронной почты: ecology@cominfo.lipetsk.ru.