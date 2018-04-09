Общество

сегодня, 12:37

Крышками от пластиковых бутылок липчане помогут детям

7 732
#экология #акция
Крышками от пластиковых бутылок липчане помогут детям

Экологическую акцию объявляет отдела охраны окружающей среды администрации Липецка.

В Липецке стартует необычная экологическая акция по сбору пластиковых бутылок.

По словам начальника отдела Татьяны Протасовой, администрация договорилась с фирмой, которая реализует проект по раздельному сбору отходов в Липецке.

Всем желающим предлагается принять участие в сборе этого вторсырья с благой целью – помочь воспитанникам Елецкого дома ребенка. Для этого нужно собрать пластиковые крышки от бутылок. Все деньги, собранные после сдачи этого вида отходов пойдут на приобретения необходимого оборудования.

А за пластиковые бутылки жителям города будут выдаваться сертификаты на покупку канцтоваров. Но организаторы сразу предупреждают, сдавать придется много. Ведь средний вес полторашки около 40 грамм, и таких на 10 рублей придется сдать 25 штук. Крышки будут приниматься из расчета 20 рублей за кило.

Также Татьяна Протасова напомнила, что продолжается конкурс по сбору макулатуры «Старая бумага – новое дерево!». Организаторы хотят не только собрать бумагу для вторичной переработки, но и способствовать озеленению территорий школ, учреждений дополнительного образования, многоквартирных домов. Ведь победителей помимо грамот наградят подарочными сертификатами на посадку деревьев или кустарников. Сбор бумаги продлится до 16 мая.

Главные задачи мероприятий – повысить популярность вторичного использования компонентов ТБО и воспитать у населения культуру обращения с отходами.

Подробную информацию можно получить по телефону 28-18-50 или посредством электронной почты: ecology@cominfo.lipetsk.ru.

7 732
#экология #акция

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зоолог

24 минуты назад
Я опять вляпался в собачее говно! В жизни главное- это стабильность и постоянство.
ответить

ты

38 минут назад
люди и собаки кругом все зас...ли , а вам чиновники виноваты! начните с себя!
ответить

я

56 минут назад
Все чиновники до единого свою работу делают исключительно на бумаге, ведя переписку между отделами и управлениями. Эта бюрократическая система управления страной обречена на полное вымирание. Так как чиновники не желают работать на результат - ртак устроена госсистема. Поэтому все школьники мечтают работать госслужащими и в разных министерствах, так как там ничегошеньки не надо делать, веди переписку - и все!!!!! Сейчас по всей стране если уволить 80% чиновников высокого ранга - ничего не поменяется, больше сэкономится денег, но эти деньги оставшиеся низшие чины будут думать как украсть!
ответить

Зоолог

сегодня, 13:34
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
ответить

Вопросик

сегодня, 13:26
эй экологи, им пофиг ! Власти делают только , то , что не напряжно ! Протасова заседает на ул. Зегеля, д. 27/2 , вокруг этого дома страшный сральник , но она этого не замечает !
ответить

эй экологи

сегодня, 13:03
вы в курсе что творится на пустыре около Ашана и у забора водозабора? Это все рядом с 7-й поликлинникой. Стихийная свалка и кучи мусора только увеличиваются. Принимайте уже меры!
ответить

Гидравлический Ампер

сегодня, 13:00
Весеннее обострение))))
ответить

Еще в рубрике

32 липецких судьи отдохнут как 80 льготников
#тендер #госзакупка #отдых
2
32 липецких судьи отдохнут как 80 льготников

22 минуты назад

Общество
Митрополит Никон наградил губернатора Липецкой области медалью РПЦ
#митрополит #губернатор
12
Митрополит Никон наградил губернатора Липецкой области медалью РПЦ

59 минут назад

Общество
Настроение липецких потребителей хуже общероссийского
#аналитика #финансы #прогноз
Настроение липецких потребителей хуже общероссийского

сегодня, 13:14

Общество
TOYOTA RAV4 продают в Липецке за смешные деньги
#торги #банкрот
9
TOYOTA RAV4 продают в Липецке за смешные деньги

сегодня, 12:55

Общество
Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу
#субботник
11
Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу

сегодня, 11:55

Общество
Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
12
Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду

сегодня, 11:51

Общество