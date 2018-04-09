Общество

58 минут назад

Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу

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#субботник
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Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу

Об этом стало известно во время брифинга начальника отдела охраны окружающей среды Татьяны Протасовой в мэрии Липецка.

Вопрос с субботником поднимался сегодня утром на планерке у главы Липецка. На данный момент чиновники определяют места его проведения. Также власти призывают уже самостоятельно выходить на уборку придомовых территорий в частном секторе, чтобы привести улицы после зимы в надлежащий вид.

Еще одной ключевой датой в проведении субботников и озеленения городских улиц станет 22 апреля – Всемирный день земли.

 

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#субботник
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Комментарии (2)

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Ленин

11 минут назад
22 апреля День рождения Ленина. Всегда был всесоюзный коммунистический субботник! Какой день земли? Вы что? Чтоб вас..... все на уборку.....
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гостья

34 минуты назад
главное не забыть селфи на фоне куч мусора сделать, чтобы все видели сколько люди насвинячили
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