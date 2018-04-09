Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду

Специалисты подведут промежуточный итог.

В первой половине дня в среду, 11 апреля, в прокуратуре Липецкой области подведут промежуточный итог по проверке мест массового скопления граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Известно, что тогда же прокуроры огласят все выявленные нарушения, которые были обнаружены в торговых и торгово-развлекательных центрах не только Липецка, но и Липецкой области. Кроме того, к среде должны стать известны первые итоги судебных требований о приостановлении работы организаций до исправления нарушений.



Напомним, ранее стало известно, что суды Липецка получат от прокуроров восемь исков в отношении торговых центров и ТРЦ, в их числе - «Москва», «Липецк», «Ноябрьский» и «Европа» на Советской. Специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города в рамках внеплановых проверок выявили свыше 300 нарушений пожарной безопасности. Комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.



Проверки торговых центров Липецка начались после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.