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Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду

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#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
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Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду

Специалисты подведут промежуточный итог.

В первой половине дня в среду, 11 апреля, в прокуратуре Липецкой области подведут промежуточный итог по проверке мест массового скопления граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Известно, что тогда же прокуроры огласят все выявленные нарушения, которые были обнаружены в торговых и торгово-развлекательных центрах не только Липецка, но и Липецкой области. Кроме того, к среде должны стать известны первые итоги судебных требований о приостановлении работы организаций до исправления нарушений.

Напомним, ранее стало известно, что суды Липецка получат от прокуроров восемь исков в отношении торговых центров и ТРЦ, в их числе - «Москва», «Липецк», «Ноябрьский» и «Европа» на Советской. Специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города в рамках внеплановых проверок выявили свыше 300 нарушений пожарной безопасности. Комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.

Проверки торговых центров Липецка начались после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.
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#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
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Комментарии (7)

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Гость

1 минуту назад
У нас всегда так - пока гром не грянет, мужик не перекрестится... Хотя в этом случае- трагедия... С трудом верится, что закроют что-то, откупятся, как всегда, вопрос времени и стоимости...
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Кожаный мяч

12 минут назад
И на манеже еще одну махину отгрохали. В футбол что ли там играть собираются?
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Горожанин

22 минуты назад
Никого не закроют, только пугают и создают видимость работы. Уверен не устранят даже ВСЕ нарушения на том и делу конец.
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Риторический вопрос

26 минут назад
Чем занимались "сотрудники МЧС и прокуратур районов города" последние 10 лет?
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гостья

31 минуту назад
МОЁ МНЕНИЕ, вы думаете они сами себя накажут?...хотя вот непонятно, раньше система пожаротушения всех устраивала, а сейчас нарушение???? ох...кажется здесь не только проверки для отчетности, но у конкуренция, ривьеру то надо окупать
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МОЁ МНЕНИЕ

38 минут назад
Надо наказывать тех, кто дал разрешение на эти безобразия.
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кокс

42 минуты назад
В Европе все пожарные выходы на замке при чем его можно открыть только ключами а случае пожара если не сгореть то задохнуться вполне реально((((
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