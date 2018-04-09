Рубль резко падает к евро и доллару‍

Курсы евро и доллара на торгах Московской биржи в понедельник резко выросли по отношению к закрытию предыдущих торгов. Эксперты связывают это с внешнеполитическим конфликтом вокруг России.





По информации на 10:30, курс евро составил 72,055 рубля, прибавив к уровню закрытия предыдущего дня 67,5 копейки, - сообщает



Также отмечается, что доллар приблизился к стоимости в 59 рублей, прибавив к предыдущему уровню 52,5 копейки. На данный момент курс доллара составляет 58,7 рублей.



26 марта на фоне сообщений о высылке российских дипломатов из стран ЕС курс евро превысил отметку в 71 рубль. В ходе торгов на «Московской бирже» евро превысил показатель в 72 рубля утром 9 апреля впервые с 3 августа 2017 года.По информации на 10:30, курс евро составил 72,055 рубля, прибавив к уровню закрытия предыдущего дня 67,5 копейки, - сообщает «Интерфакс» Также отмечается, что доллар приблизился к стоимости в 59 рублей, прибавив к предыдущему уровню 52,5 копейки. На данный момент курс доллара составляет 58,7 рублей.26 марта на фоне сообщений о высылке российских дипломатов из стран ЕС курс евро превысил отметку в 71 рубль.