Акционеры «ЦУМа» предложили его ликвидировать

Так они видят выход из ситуации с банкротством.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел ходатайство о привлечении к делу о банкротстве «ЦУМа» в качестве третьих лиц акционеров Центрального универмага. Процедура признания «ЦУМа» финансово несостоятельной организацией было запущена налоговой инспекцией: организация задолжала по обязательным платежам.



В суд с заявлением обратились 11 человек, владеющих 1 450 024 акциями должника, что составляет 27, 1 % предприятия. Они составили заявление, в котором просили признать их третьими лицами с самостоятельными требованиями по делу: ликвидировать ОАО «Центральный универмаг», а обязанности по ликвидации возложить на ликвидационную комиссию. Представители уполномоченного органа, ОАО «ЦУМ» возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Их сторону занял и суд. Заявление акционеров было оставлено без удовлетворения.



Ранее представитель ОАО «ЦУМ» ходатайствовала об отложении судебного заседания в связи с возможностью погашения образовавшейся перед налоговыми органами задолженностью. Следующее заседание запланировано на 25 апреля.



Причиной обращения ФНС в суд явилось наличие у налогоплательщика задолженности по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Вместе с этим в конце февраля здание дома торговли было выставлено на продажу как актив депутата Липецкого областного Совета Михаила Захарова. Вырученные от продажи всех своих активов средства бизнесмен, как сообщил GOROD48 источник в региональном парламенте, намерен вложить в завершение строительства жилых домов микрорайона «Европейский». В марте суд запретил регистрирующему органу совершать действия по государственной регистрации прав, перехода права собственности, обременении здания «ЦУМа» на площади Плеханова. Ограничения введены ради обеспечения иска.



Напомним, знаменитый и старейший в Липецке торговый центр закрыл свои двери 1 ноября 2016 года. Владельцы предприятия до сих пор не предоставили никаких планов по будущему площадки. Вместе с этим, городские власти уже говорят о перспективах строения, например, о возможной передачи здания инвестору под открытие офисного центра. Как торговую площадку ЦУМ в мэрии не видят.



Заметим, что еще в 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, где первый займет кафе. Инвестпроект оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года). «ЦУМ оказался не только важным объектом экономики нашего края, но и украшением областного центра, хорошо вписавшимся в архитектурный ансамбль площади Плеханова. В универмаге был представлен широчайший спектр товаров самых разных наименований. Никто не уходил отсюда без полезного приобретения. Коллектив Центрального универмага гордился своим предприятием, постоянно осваивал современные методы торговли, добивался высоких результатов в работе, получая заслуженные премии за высокое качество обслуживания покупателей. Здесь и сейчас всегда многолюдно, сюда спешат за покупками из самых отдаленных точек города, приезжают из сельских районов области. Свыше десяти тысяч человек ежедневно посещают ЦУМ». Именно так описывали ЦУМ владельцы предприятия в 2004 году, презентуя свой инвестиционный проект.



Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет.