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В Липецкой области будут судить банду налетчиков на АЗС

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#грабежи. суд
В Липецкой области будут судить банду налетчиков на АЗС

Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения организованной преступной группой ряда разбойных нападений на АЗС.

По версии следствия, четверо жителей Хлевенского района объединились для совершения на территории Липецкой, Воронежской и Рязанской областей преступлений, связанных с кражами и  угонами автомобилей, а также нападениями на АЗС.

Преступления совершались с марта по май 2017 года.

Всего подсудимым вменяется не менее 16 преступных эпизодов. 

В ходе следствия, надзор за соблюдением законности в ходе которого осуществляла прокуратура района, подсудимым,учитывая тяжесть совершенных преступлений, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Липецкой области.

604
#грабежи. суд

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