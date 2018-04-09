В России

сегодня, 11:14

В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми

1 238
#Жестокое обращение с детьми #больница #Новосибирск
В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми

По информации о жестоком обращении с детьми-«отказниками» в одной из больниц Новосибирска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области.

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) № 4 Новосибирска. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По факту жестокого обращения с малышами - "отказниками" в Детской ГКБ № 4 Новосибирска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются медработники", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол, когда делает ему ЭКГ. Кроме того, сообщается, что из палаты доносились детский плач и шлепки. 

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля попросил региональным минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений, - передает ТАСС.
1 238
#Жестокое обращение с детьми #больница #Новосибирск

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да уж...

19 минут назад
твари
ответить

Еще в рубрике

Рубль резко падает к евро и доллару‍
#Рубль #курс #евро
Рубль резко падает к евро и доллару‍

сегодня, 11:39

В России
Спикер парламента Кузбасса покинул свой пост досрочно
#Кузбасс #спикер
Спикер парламента Кузбасса покинул свой пост досрочно

сегодня, 11:08

В России
Россия обвинила Израиль в ударе по сирийской авиабазе‍
#Израиль #Россия #Сирия
Россия обвинила Израиль в ударе по сирийской авиабазе‍

сегодня, 11:02

В России
Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета
Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета

сегодня, 08:18

В России
Россияне сэкономили 182 млрд рублей за счет налоговых вычетов
1
Россияне сэкономили 182 млрд рублей за счет налоговых вычетов

сегодня, 08:16

В России
Пореченков назвал критиков Козловского «мусорными троллями»
#Пореченков #Козловский
3
Пореченков назвал критиков Козловского «мусорными троллями»

07.04.2018 16:10

В России