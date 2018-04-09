сегодня, 11:14
В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми
По информации о жестоком обращении с детьми-«отказниками» в одной из больниц Новосибирска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области.
"По факту жестокого обращения с малышами - "отказниками" в Детской ГКБ № 4 Новосибирска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются медработники", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол, когда делает ему ЭКГ. Кроме того, сообщается, что из палаты доносились детский плач и шлепки.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля попросил региональным минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений, - передает ТАСС.
Да уж...