В новосибирской больнице возбуждено дело о жестоком обращении с детьми

По информации о жестоком обращении с детьми-«отказниками» в одной из больниц Новосибирска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области.





"По факту жестокого обращения с малышами - "отказниками" в Детской ГКБ № 4 Новосибирска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются медработники", - говорится в сообщении.



Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол, когда делает ему ЭКГ. Кроме того, сообщается, что из палаты доносились детский плач и шлепки.



Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля попросил региональным минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений, - передает

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) № 4 Новосибирска. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону."По факту жестокого обращения с малышами - "отказниками" в Детской ГКБ № 4 Новосибирска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрашиваются медработники", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол, когда делает ему ЭКГ. Кроме того, сообщается, что из палаты доносились детский плач и шлепки.Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 9 апреля попросил региональным минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений, - передает ТАСС