Визит липецких чиновников в Германию обойдется налогоплательщикам в 2,2 млн рублей

В Европе обсудят вопрос инвестирования проектов.

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области объявило тендер на услуги по организации регионального бизнес-форума в Германии. На эту цель ведомство планирует потратить до 2 280 000 рублей из областного бюджета.



Деловая встреча «Региональный инвестиционный бизнес-форум» состоится в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Чиновники отправятся в вояж, чтобы познакомить европейцев с инвестиционным, экономическим и промышленно-инновационным потенциалом Липецкой области. Участниками форума станут 50 человек, с докладами выступят не менее шести. В техническом задании к аукциону указаны следующие задачи для подрядчика: разработка программы и сценария проведения мероприятий, организация и обеспечение питания участников Форума, их размещение в гостинице, парковка автомобилей участников, подготовка рекламно-информационных и раздаточных материалов, разработка сценария церемонии вручения раздаточной и сувенирной продукции о Липецкой области участникам Форума.



Электронный аукцион на организацию участия липецких чиновников в бизнес-форуме запланирован на 9 апреля. Подрядчик станет известен до конца дня.