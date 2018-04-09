Общество

сегодня, 10:50

Визит липецких чиновников в Германию обойдется налогоплательщикам в 2,2 млн рублей

25 1207
#тендер бизнес #инвестиции
Визит липецких чиновников в Германию обойдется налогоплательщикам в 2,2 млн рублей

В Европе обсудят вопрос инвестирования проектов.

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области объявило тендер на услуги по организации регионального бизнес-форума в Германии. На эту цель ведомство планирует потратить до 2 280 000 рублей из областного бюджета.

Деловая встреча «Региональный инвестиционный бизнес-форум» состоится в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Чиновники отправятся в вояж, чтобы познакомить европейцев с инвестиционным, экономическим и промышленно-инновационным потенциалом Липецкой области. Участниками форума станут 50 человек, с докладами выступят не менее шести.  В техническом задании к аукциону указаны следующие задачи для подрядчика: разработка программы и сценария проведения мероприятий, организация и обеспечение питания участников Форума, их размещение в гостинице, парковка автомобилей участников, подготовка рекламно-информационных и раздаточных материалов, разработка сценария церемонии вручения раздаточной и сувенирной продукции о Липецкой области участникам Форума.

Электронный аукцион на организацию участия липецких чиновников в бизнес-форуме запланирован на 9 апреля. Подрядчик станет известен до конца дня.
25 1207
#тендер бизнес #инвестиции

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

РЖД

14 минут назад
50 билетов в один конец - в Дахау или Маутхаузен-Гузен.
ответить

Вопросик

17 минут назад
Сукин сын, ошибаетесь ! это бюрократия , придёт условный Навальный , уйдут максимум 10 человек из Липецкой администрации , отстальные также ездить будут продолжать ! Чинуши вечны , поймите это !
ответить

Дерьмо

22 минуты назад
В качестве раздаточного материала пусть захватят открытки с видами липецких помоек.
ответить

бухать, туда ,едут за казённый счёт,

27 минут назад
А не знакомить кого-то с чем то,да на Германию,на халяву, поглазеть.Не плохо устроились
ответить

Татарин

30 минут назад
А эти гости незваные нужны немцам?
ответить

Дура набитая

32 минуты назад
Фи, какие вы все злюки, ну пусть наши папы и дедушки съездят к немчикам таким симпотненьким, мне оттуда колготок и трусиков немецких фирменных привезут.
ответить

Сукин сын

34 минуты назад
Да нас рать им на всех. 6 лет у них есть как минимум. Остальным - клеить наклейки "" Спасибо деду за победу".
ответить

Гидравлический Ампер

36 минут назад
Докладчиков 6, а едут 50(!). Эт как? Эт зачем остальные едут за счёт налогоплательщиков?
ответить

Да * ..

40 минут назад
Зато детям на лечение по смс собираемых. Твари.
ответить

Эльга

44 минуты назад
Пусть едут в Германию. По телику показывали, как чиновники (не помню из какого города) ездили во Францию также. Вот их всех уволили со скандалом после той поездки. Наши,липецкие чиновники, совсем обнаглели- в городе Липецке грязь и разруха кругом, аж по улицам противно ходить: тротуары не подметали со времен правления главы Коробейникова А.С.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу
#субботник
2
Первый большой субботник в Липецке состоится в ближайшую субботу

57 минут назад

Общество
Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
7
Все подробности закрытия липецких ТРЦ и ТЦ станут известны в среду

сегодня, 11:51

Общество
Акционеры «ЦУМа» предложили его ликвидировать
#ЦУМ #банкротство
2
Акционеры «ЦУМа» предложили его ликвидировать

сегодня, 11:35

Общество
В Липецке стартует акция «Первоцвет»
#первоцвет #подснежники #ландыши
3
В Липецке стартует акция «Первоцвет»

сегодня, 10:58

Общество
В центре Липецка состоится митинг за права животных
#митинг #животные
42
В центре Липецка состоится митинг за права животных

сегодня, 10:20

Общество
Липчане взяли шесть призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников
#олимпиада #конкурс
2
Липчане взяли шесть призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников

сегодня, 10:03

Общество