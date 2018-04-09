Происшествия

32 минуты назад

За хранение боеприпасов и наркотиков в Ельце осужден местный житель

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#суд
За хранение боеприпасов и наркотиков в Ельце осужден местный житель

Приговором Елецкого городского суда ранее судимый житель области признан виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов, а также незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как установлено материалами дела, подсудимый в нарушение Федерального закона «Об оружии» в начале лета 2013 года незаконно приобрел путем присвоения найденного 22 патрона, которые незаконно хранил на чердаке своего дома.

Спустя некоторое время мужчина решил продать боеприпасы, однако сделка купли-продажи была совершена в рамках оперативно-розыскной полицейской операции, позволившей своевременно пресечь вовлечение патронов в незаконный оборот.

Кроме того, в ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена  сигаретная пачка, в которой находился целлофановый пакетик с наркотическим веществом.

В ходе следствия действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.222 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

 

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#суд

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