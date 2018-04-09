Происшествия

43 минуты назад

Безработный украл в супермаркете сливочное масло на три тысячи рублей

5 352
#кража
Безработный украл в супермаркете сливочное масло на три тысячи рублей

Безработный к тому же ранее был судим

В ОМВД России по Елецкому району обратилась директор магазина «Пятерочка» с заявлением о том, что неизвестное лицо в период времени с 13:50 до 14:00 5 апреля из торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного на ул. Советской, пос. Газопровод Елецкого района, совершило кражу брикетов сливочного масла различных марок на общую сумму 2785 рублей 10 копеек.

Оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый не работающий житель Ельца.

Похищенный товар изъят. Проводится расследование, сообщили в администрации Елецкого района.

Фото: onlinetambov.ru



5 352
#кража

Комментарии (5)

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МОЁ МНЕНИЕ

1 минуту назад
И вы поверите, что за десять минут он вынес почти 30(тридцать!!!)пачек масла и нико это не заметил?Покажите нам запись с камер наблюдения как он ,,крал'' такую прорву масла и в чем выносил.Пачку максимум, а списали на него всю недостачу и то, что сами утащили.
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???

20 минут назад
Бедолага , с одного масла-то пронесёт не по детски ,хоть хлебушка пару буханочек прихватил бы .
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Ревизорро

25 минут назад
Это наш сотрудник, он с просрочкой боролся.
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если

28 минут назад
масло натуральное ,а если не натуральное .За что сидеть ?
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надюха

32 минуты назад
а что же на пасхальные дни голодать ему что ли
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