Безработный украл в супермаркете сливочное масло на три тысячи рублей

Безработный к тому же ранее был судим

В ОМВД России по Елецкому району обратилась директор магазина «Пятерочка» с заявлением о том, что неизвестное лицо в период времени с 13:50 до 14:00 5 апреля из торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного на ул. Советской, пос. Газопровод Елецкого района, совершило кражу брикетов сливочного масла различных марок на общую сумму 2785 рублей 10 копеек.



Оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый не работающий житель Ельца.



Похищенный товар изъят. Проводится расследование, сообщили в администрации Елецкого района.



Фото: onlinetambov.ru







