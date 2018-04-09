В ДТП погиб водитель «девятки»

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 2520 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 34, неиспользование ремней безопасности – 184, превышение скорости – 1322, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 126.

6 апреля в Липецке в 17.10 на автодороге «Подъезд к Липецку» 30-летний водитель «Киа Рио» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2104 под управлением 62-летнего мужчины. В результате водитель и 62-летняя пассажирка «четверки» поучили травмы.

В тот же день в Данковском районе в с. Воскресенское в 23.14 на ул. Мира 32-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся со световой опорой. В результате сам водитель и его 34-летняя пассажирка получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

7 апреля в Усманском районе в 21.50 на автодороге Усмань – Добринка неустановленный водитель «Лады-Приоры» столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего мужчины и скрылся с места ДТП. В результате водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте.

8 апреля в Липецке в 9.00 на ул. Юношеской 38-летняя женщина, управляя ВАЗ-2110, столкнулась с грузовиком МАН под управлением 55-летнего мужчины, а затем допустила наезд на кафе. В результате 11-летняя пассажирка «десятки» с травмами госпитализирована.

В тот же день в Данковском районе в с. Городки в 10.30 на ул. Кириллова 65-летний водитель «Лады-Гранты» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 26-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами были доставлены в больницу, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.