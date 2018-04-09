Общество
51 минуту назад
В центре Липецка состоится митинг за права животных
Встреча намечена у областного ДК.
Митинг зоозащитников состоится в Липецке 14 апреля. На этот раз борцам за права животных и ужесточения наказания за плохое обращение с хвостатыми удалось согласовать проведении акции в центре города. Как сообщают организаторы, митинг состоится на площади в областного ДК. В вопросы повестки включили обсуждение вопросов отстрела животных в связи с FIFA 2018 «муниципальный тендер на отстрел»и проблемы с местными НКО.
- Вопрос жестокости и нерегулируемом отношений человека с животными- это вопрос не только чистоты улиц, но и коррупции должностных лиц и самое главное — морально нравственного воспитания наших детей. У нашей проблемы корни растут глубоко, рассуждать о них можно долго, но помимо природы жестокости и варварского отношения к животным в России, есть реальные виновники и простые закономерные причины, с которыми мы и намерены бороться, - указывают липецкие зоозащитники.
Начало митинга запланировано на 15 часов. Встреча в Липецке станет частью всероссийской акции.
- Вопрос жестокости и нерегулируемом отношений человека с животными- это вопрос не только чистоты улиц, но и коррупции должностных лиц и самое главное — морально нравственного воспитания наших детей. У нашей проблемы корни растут глубоко, рассуждать о них можно долго, но помимо природы жестокости и варварского отношения к животным в России, есть реальные виновники и простые закономерные причины, с которыми мы и намерены бороться, - указывают липецкие зоозащитники.
Начало митинга запланировано на 15 часов. Встреча в Липецке станет частью всероссийской акции.
для иван77
Алё, гараж
ЭХХХХ
иван77
Мазай
Сергей 13
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вандал
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