Общество

51 минуту назад

В центре Липецка состоится митинг за права животных

20 382
#митинг #животные
В центре Липецка состоится митинг за права животных

Встреча намечена у областного ДК.

Митинг зоозащитников состоится в Липецке 14 апреля. На этот раз борцам за права животных и ужесточения наказания за плохое обращение с хвостатыми удалось согласовать проведении акции в центре города. Как сообщают организаторы, митинг состоится на площади в областного ДК. В вопросы повестки включили обсуждение вопросов отстрела животных в связи с FIFA 2018 «муниципальный тендер на отстрел»и проблемы с местными НКО.

- Вопрос жестокости и нерегулируемом отношений человека с животными-  это вопрос не только чистоты улиц, но и коррупции должностных лиц и самое главное — морально нравственного воспитания наших детей.  У нашей проблемы корни растут глубоко, рассуждать о них можно долго, но помимо природы жестокости и варварского отношения к животным в России, есть реальные виновники и простые закономерные причины, с которыми мы и намерены бороться, - указывают липецкие зоозащитники.

Начало митинга запланировано на 15 часов. Встреча в Липецке станет частью всероссийской акции.
20 382
#митинг #животные

Комментарии (20)

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для иван77

43 секунды назад
иван77, это у тебе трах в башке .Привык зад подставлять,только это не в этой теме.))))
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Алё, гараж

11 минут назад
А когда будет митинг в защиту покусанных бродячими собаками людей? Отстрелить всех до одной!!!
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ЭХХХХ

11 минут назад
Судя по комментирующим,складывается мнение,что липчане совсем деградировали! Ваше отношение к животным в скором времени отразится и на вас. Потому-что у таких жестоких родителей, будут расти еще более жестокие дети. По поводу какашек согласна полностью, собачники должны и обязаны убирать за своими питомцами, но и человеческие детеныши срут на улицах города покруче животных, хотя у них вроде как разум есть!
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иван77

13 минут назад
А мазая в очко трах.
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Мазай

15 минут назад
Больше всех сказал Мазай люблю с морковкой и лучком я ЗАЙ. Всех участников митинга - за решетку в приют для животных.
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Сергей 13

19 минут назад
И давно пора установить нормы на содержание животных,держат по 10 кошек.За права животных митинги проводят в центре города,а по поводу повышения цены на проезд в Кукуево загоняли,значит зверюшки лучше,нужнее.
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Гость

19 минут назад
Моразм крепчает! К митингующим вызвать неотложку с "дурки".
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вандал

20 минут назад
а я ни кера своей тупой башкой не сабражаю патаму што я длиношеий праткнутый гаденыш, но я везде пишу гадости и меня мадиратары не трогают.
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иван77

21 минуту назад
Быдлу не читать.Вон из темы.
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Ирина

23 минуты назад
Anal planeta, я полностью с вами согласна! Но увы, эти шизики ничего делать не будут,только словесный понос один от них.
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