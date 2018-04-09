Культура

58 минут назад

В Липецке состоится молодежная выставка

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#выставка #молодежь
В Липецке состоится молодежная выставка

Заявки на участие принимают до 11 мая.

Межрегиональная молодежная выставка «Мы и наше время» состоится в Липецком областном выставочном зале. Экспозиция займет галерею на период с 16 мая по 4 июня, сообщают организаторы выставки.

К участию в межрегиональной молодёжной выставке «Мы и наше время» приглашаются художники Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, профессионально занимающихся изобразительным искусством. На выставку принимаются до 15 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, храмового искусства, плаката, написанные за последние пять лет. Возраст участника не может быть менее 18 лет и не должен превышать 45 лет.

Отбор работ на выставку выставочным комитетом производятся в электронном варианте. Специальная комиссия из семи человек составляет экспозицию выставки. Свою заявку можно подать до 11 мая в электронном варианте по адресу: vistzal@mail.ru.
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#выставка #молодежь

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