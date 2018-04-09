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Липчане взяли шесть призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников
С 20 марта по 29 апреля проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года по 24 предметам, на котором сборную команду Липецкой области представляют 43 участника.
Марина Белоусова, учащаяся 11 класса МБОУ гимназия №19 г. Липецка, призер по праву;
Анна Клыкова, учащаяся 9 класса МБОУ Гимназия №1 г. Липецка, призер по литературе;
Константин Фролов, учащийся 8 класса МБОУ СШ №2 г. Липецка, призер по информатике;
Михаил Первеев, учащийся 11 класса МБОУ СШ №2 г. Липецка, призер по информатике;
Михаил Орешин, учащийся 9 класса МАОУ СОШ №20 г. Липецка, призер по информатике;
Павел Зубрилин, учащийся 10 класса МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, призер по инофрматике;
Александр Моляков, учащийся 8 класса МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, похвальная грамота олимпиады им. Л. Эйлера по математике.
9 апреля стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по истории, физике, технологии, а также по русскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Пожелаем ребятам дальнейших успехов!
Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится во всех регионах Российской Федерации и проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада объединяет не только обучающихся из разных школ, городов, субъектов Российской Федерации, но и научных работников, преподавателей вузов, которые стремятся выявить талантливых школьников, помочь их дальнейшему развитию.
Со стороны.