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Липчане взяли шесть призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников

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#олимпиада #конкурс
Липчане взяли шесть призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников

С 20 марта по 29 апреля проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года по 24 предметам, на котором сборную команду Липецкой области представляют 43 участника.

Как сообщают в управлении образования и науки Липецкой области, по состоянию на 9 апреля состоялись олимпиады по астрономии, французскому языку, праву, химии, литературе, информатике, а также олимпиада им. Л. Эйлера по математике, в которых приняло участие 11 участников из Липецкой области, 6 из которых стали призерами олимпиад:

Марина Белоусова, учащаяся 11 класса МБОУ гимназия №19 г. Липецка, призер по праву;
Анна Клыкова, учащаяся 9 класса МБОУ Гимназия №1 г. Липецка, призер по литературе;
Константин Фролов, учащийся 8 класса МБОУ СШ №2 г. Липецка, призер по информатике;
Михаил Первеев, учащийся 11 класса МБОУ СШ №2 г. Липецка, призер по информатике;
Михаил Орешин, учащийся 9 класса МАОУ СОШ №20 г. Липецка, призер по информатике;
Павел Зубрилин, учащийся 10 класса МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, призер по инофрматике;
Александр Моляков, учащийся 8 класса МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, похвальная грамота олимпиады им. Л. Эйлера по математике.

9 апреля стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по истории, физике, технологии, а также по русскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Пожелаем ребятам дальнейших успехов!

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится во всех регионах Российской Федерации и проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада объединяет не только обучающихся из разных школ, городов, субъектов Российской Федерации, но и научных работников, преподавателей вузов, которые стремятся выявить талантливых школьников, помочь их дальнейшему развитию.
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#олимпиада #конкурс

Комментарии (1)

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Со стороны.

56 минут назад
Честь и хвала ребятам и их преподавателям!!! Молодцы!!!
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