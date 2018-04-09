НЛМК приглашает абитуриентов на ярмарку учебных заведений

Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, приглашает школьников и их родителей на ярмарку учебных заведений, которую предприятие организует вместе с Липецким городским центром занятости.

Школьникам 9- 11-ых классов расскажут о ведущих профессиональных учебных заведениях региона, о специальностях подготовки и будущих профессиях. В завершение ярмарки НЛМК организует для старшеклассников автобусные экскурсии по основным подразделениям

комбината.



Сотрудники кадровой службы НЛМК помогут абитуриентам 2018 года выбрать специальности, связанные с металлургией. Их можно получить в базовых учебных заведениях комбината – ЛГТУ, металлургическом колледже и политехническом техникуме.



Школьникам расскажут о корпоративных профориентационных программах НЛМК, востребованных специальностях и преимуществах трудоустройства на предприятии.



Ярмарка профессий пройдет 18 апреля на базе Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий (ул. Калинина, д.65). На нее приглашены представители администрации региона, мэрии, руководители предприятий и организаций Липецка.



НЛМК поддерживает партнерские отношения с 72 общеобразовательными учебными заведениями региона. Ежегодно более 11 тыс. школьников участвуют в мероприятиях, которые организует комбинат. Регулярно для липецких школьников проводятся встречи с руководителями предприятия, экскурсии на производство, дни открытых дверей, тематические викторины, конкурсные мероприятия и научно-исследовательская

конференция «Старт в науку». Комбинат предлагает старшеклассникам пройти обучение по специальным программам на базе Липецкого политехнического техникума, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого государственного технического университета.

