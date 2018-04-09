сегодня, 09:35
Судьба «Липецка-Индезита» теперь не только в его руках
Липчанки прервал победную серию, но затем взял убедительный реванш у «Самрау-УГНТУ».
Два домашних матча в высшей лиге чемпионата России по волейболу провел на минувших выходных «Липецк-Индезит». Липчанки принимали середняка турнирной таблицы «Самрау-УГНТУ» из Уфы, и в итоге обменялись с соперницами победами.
До этого в активе «индезиточек» была победная серия из 4-х матчей подряд. Увы, но продлить ее не удалось. «Липецк-Индезит» проиграл первую же партию – 17:25, но в следующих двух отрезках был намного убедительнее своих соперниц: 24:14 и 25:15. Казалось, что липчанки сумеют довести матч до победы, но в четвертом сете подопечные Андрея Смирнова вновь «отпустили» гостей – 22:25 и довели дело до тай-брейка. В укороченной пятой партии волейболистки из Уфы оказались собраннее, а роковым для липчанок стал удар в аут Ирины Сазоновой – 12:15 и 2:3 в матче.
Во второй игре, учитывая турнирную ситуацию, отступать «Липецку-Индезиту» было уже некуда. Да и волейболистки «Самрау-УГНТУ» после выигранного первого матча в Липецке немного сбавили обороты. Упорным получился первый сет, в котором хозяйки с трудом сломили уфимскую команду – 28:26. Затем преимущество «Липецка-Индезита» уже не вызывало сомнений: 25:18 и 25:22. Итог – 3:0 в пользу липчанок.
«Половинчатый» результат в матчах с Уфой мог поставить крест на надежды липчанок побороться на «серебряные» или «бронзовые» медали (победитель турнира уже известен – череповецкая «Сеерянка»). Но конкуренты так же потеряли очки, и пока у «Липецка-Индезита» остаются шансы.
В высшей лиге осталось провести всего два тура: липчанки сыграют 21 и 22 апреля в Нижнем Новгороде со «Спартой», а затем дома примут «Олимп» из Новосибирской области. Остается лишь побеждать, но даже и это не гарантирует призового места. Судьба «Липецка-Индезита» уже не только в его руках, но и в руках конкурентов из «Приморочки» и курского «ЮЗГУ-Атома». Нужно надеяться на их осечки, но практика показывает, что такая надежда почти всегда зыбкая.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Северянка
|
40
|
35(3)
|
5(2)
|
112:32
|
104
|
2
|
Приморочка
|
40
|
28(4)
|
12(6)
|
100:50
|
86
|
3
|
ЮЗГУ-Атом
|
40
|
28(7)
|
12(0)
|
90:59
|
77
|
4
|
Липецк-Индезит
|
40
|
27(7)
|
13(6)
|
97:61
|
80
|
5
|
Тулица
|
40
|
25(6)
|
15(4)
|
87:60
|
73
|
6
|
Спарта
|
40
|
23(5)
|
17(6)
|
85:70
|
70
|
7
|
Самрау-УГНТУ
|
40
|
19(8)
|
21(6)
|
75:84
|
55
|
8
|
Тюмень-ТюмГУ
|
40
|
18(3)
|
22(5)
|
72:81
|
56
|
9
|
Луч
|
40
|
14(5)
|
26(5)
|
61:93
|
42
|
10
|
Олимп
|
40
|
12(3)
|
28(7)
|
58:95
|
40
|
11
|
Импульс
|
40
|
11(1)
|
29(4)
|
51:93
|
36
|
12
|
Воронеж
|
40
|
0
|
40(1)
|
10:120
|
-1(-2*)
* - Воронеж оштрафован за неявку на матчи во Владивосток
Еще в рубрике
07.04.2018 14:41Спорт
321