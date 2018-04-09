Судьба «Липецка-Индезита» теперь не только в его руках

Липчанки прервал победную серию, но затем взял убедительный реванш у «Самрау-УГНТУ».

Два домашних матча в высшей лиге чемпионата России по волейболу провел на минувших выходных «Липецк-Индезит». Липчанки принимали середняка турнирной таблицы «Самрау-УГНТУ» из Уфы, и в итоге обменялись с соперницами победами.

До этого в активе «индезиточек» была победная серия из 4-х матчей подряд. Увы, но продлить ее не удалось. «Липецк-Индезит» проиграл первую же партию – 17:25, но в следующих двух отрезках был намного убедительнее своих соперниц: 24:14 и 25:15. Казалось, что липчанки сумеют довести матч до победы, но в четвертом сете подопечные Андрея Смирнова вновь «отпустили» гостей – 22:25 и довели дело до тай-брейка. В укороченной пятой партии волейболистки из Уфы оказались собраннее, а роковым для липчанок стал удар в аут Ирины Сазоновой – 12:15 и 2:3 в матче.

Во второй игре, учитывая турнирную ситуацию, отступать «Липецку-Индезиту» было уже некуда. Да и волейболистки «Самрау-УГНТУ» после выигранного первого матча в Липецке немного сбавили обороты. Упорным получился первый сет, в котором хозяйки с трудом сломили уфимскую команду – 28:26. Затем преимущество «Липецка-Индезита» уже не вызывало сомнений: 25:18 и 25:22. Итог – 3:0 в пользу липчанок.

«Половинчатый» результат в матчах с Уфой мог поставить крест на надежды липчанок побороться на «серебряные» или «бронзовые» медали (победитель турнира уже известен – череповецкая «Сеерянка»). Но конкуренты так же потеряли очки, и пока у «Липецка-Индезита» остаются шансы.

В высшей лиге осталось провести всего два тура: липчанки сыграют 21 и 22 апреля в Нижнем Новгороде со «Спартой», а затем дома примут «Олимп» из Новосибирской области. Остается лишь побеждать, но даже и это не гарантирует призового места. Судьба «Липецка-Индезита» уже не только в его руках, но и в руках конкурентов из «Приморочки» и курского «ЮЗГУ-Атома». Нужно надеяться на их осечки, но практика показывает, что такая надежда почти всегда зыбкая.

Положение команд

М Команда И В(5) П(5) С:П О 1 Северянка 40 35(3) 5(2) 112:32 104 2 Приморочка 40 28(4) 12(6) 100:50 86 3 ЮЗГУ-Атом 40 28(7) 12(0) 90:59 77 4 Липецк-Индезит 40 27(7) 13(6) 97:61 80 5 Тулица 40 25(6) 15(4) 87:60 73 6 Спарта 40 23(5) 17(6) 85:70 70 7 Самрау-УГНТУ 40 19(8) 21(6) 75:84 55 8 Тюмень-ТюмГУ 40 18(3) 22(5) 72:81 56 9 Луч 40 14(5) 26(5) 61:93 42 10 Олимп 40 12(3) 28(7) 58:95 40 11 Импульс 40 11(1) 29(4) 51:93 36 12 Воронеж 40 0 40(1) 10:120 -1(-2*)

* - Воронеж оштрафован за неявку на матчи во Владивосток