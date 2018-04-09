Спорт

сегодня, 09:35

Судьба «Липецка-Индезита» теперь не только в его руках

1 403
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
Судьба «Липецка-Индезита» теперь не только в его руках

Липчанки прервал победную серию, но затем взял убедительный реванш у «Самрау-УГНТУ».

Два домашних матча в высшей лиге чемпионата России по волейболу провел на минувших выходных «Липецк-Индезит». Липчанки принимали середняка турнирной таблицы «Самрау-УГНТУ» из Уфы, и в итоге обменялись с соперницами победами.

До этого в активе «индезиточек» была победная серия из 4-х матчей подряд. Увы, но продлить ее не удалось. «Липецк-Индезит» проиграл первую же партию – 17:25, но в следующих двух отрезках был намного убедительнее своих соперниц: 24:14 и 25:15. Казалось, что липчанки сумеют довести матч до победы, но в четвертом сете подопечные Андрея Смирнова вновь «отпустили» гостей – 22:25 и довели дело до тай-брейка. В укороченной пятой партии волейболистки из Уфы оказались собраннее, а роковым для липчанок стал удар в аут Ирины Сазоновой – 12:15 и 2:3 в матче.

Во второй игре, учитывая турнирную ситуацию, отступать «Липецку-Индезиту» было уже некуда. Да и волейболистки «Самрау-УГНТУ» после выигранного первого матча в Липецке немного сбавили обороты. Упорным получился первый сет, в котором хозяйки с трудом сломили уфимскую команду – 28:26. Затем преимущество «Липецка-Индезита» уже не вызывало сомнений: 25:18 и 25:22. Итог – 3:0 в пользу липчанок.

«Половинчатый» результат в матчах с Уфой мог поставить крест на надежды липчанок побороться на «серебряные» или «бронзовые» медали (победитель турнира уже известен – череповецкая «Сеерянка»). Но конкуренты так же потеряли очки, и пока у «Липецка-Индезита» остаются шансы.

В высшей лиге осталось провести всего два тура: липчанки сыграют 21 и 22 апреля в Нижнем Новгороде со «Спартой», а затем дома примут «Олимп» из Новосибирской области. Остается лишь побеждать, но даже и это не гарантирует призового места. Судьба «Липецка-Индезита» уже не только в его руках, но и в руках конкурентов из «Приморочки» и курского «ЮЗГУ-Атома». Нужно надеяться на их осечки, но практика показывает, что такая надежда почти всегда зыбкая.

Положение команд

М

Команда

И

В(5)

П(5)

С:П

О

1

Северянка

40

35(3)

5(2)

112:32

104

2

Приморочка

40

28(4)

12(6)

100:50

86

3

ЮЗГУ-Атом

40

28(7)

12(0)

90:59

77

4

Липецк-Индезит

40

27(7)

13(6)

97:61

80

5

Тулица

40

25(6)

15(4)

87:60

73

6

Спарта

40

23(5)

17(6)

85:70

70

7

Самрау-УГНТУ

40

19(8)

21(6)

75:84

55

8

Тюмень-ТюмГУ

40

18(3)

22(5)

72:81

56

9

Луч

40

14(5)

26(5)

61:93

42

10

Олимп

40

12(3)

28(7)

58:95

40

11

Импульс

40

11(1)

29(4)

51:93

36

12

Воронеж

40

0

40(1)

10:120

-1(-2*)

* - Воронеж оштрафован за неявку на матчи во Владивосток

1 403
#Волейбол #"Липецк-Индезит"

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

321

сегодня, 09:53
Когда же грамотный писака будет?Похоже никогда.
ответить

Еще в рубрике

Видеотрансляция матча «Металлург» - «Энергомаш» (Белгород)
#Футбол #трансляция
6
Видеотрансляция матча «Металлург» - «Энергомаш» (Белгород)

07.04.2018 14:41

Спорт
Знаменитая Покачалова завоевала еще один титул
#Универсальный бой
7
Знаменитая Покачалова завоевала еще один титул

06.04.2018 14:32

Спорт
Липчане добились первых успехов в новом виде единоборств - грэпплинге
#Грэпплинг #вольная борьба
Липчане добились первых успехов в новом виде единоборств - грэпплинге

06.04.2018 09:56

Спорт
Команда УФСИН стреляет лучше всех в Липецкой области. Сборная УМВД – третья (ФОТО)
#стрелковый спорт
19
Команда УФСИН стреляет лучше всех в Липецкой области. Сборная УМВД – третья (ФОТО)

02.04.2018 19:49

Спорт
Абрамович вложит деньги в липецкий «Металлург», если у него отнимут «Челси»
#Абрамович #"Металлург" #"Челси"
3
Абрамович вложит деньги в липецкий «Металлург», если у него отнимут «Челси»

01.04.2018 10:30

Спорт
Как «Металлург» под снегопадом все-таки «расщепил» «Атом» (Видеообзор)
#футбол
2
Как «Металлург» под снегопадом все-таки «расщепил» «Атом» (Видеообзор)

31.03.2018 21:51

Спорт