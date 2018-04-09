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Около остановки на площади Мира предлагают убрать «зебру»

29 1286
#движение #транспорт #инициатива
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Около остановки на площади Мира предлагают убрать «зебру»

Лишний светофор мешает движению.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Владимир вынес на суд интернет-активистов идею перенести пешеходный переход на площади Мира. Автор уверен, что ликвидация светофора разгрузит движение.

- Цель переноса - убрать лишний светофор. Это сократит ненужную остановку на пешеходном переходе с НЛМК в сторону Петровского моста, так как перед кольцом есть светофор. Так же необходимо поставить остановочный павильон в сторону НЛМК, - дополняет Владимир.

Предложение о ликвидации «зебры» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициатива найдет 500 соратников, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
29 1286
#движение #транспорт #инициатива
1

Комментарии (30)

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7 секунд назад
Сергей 13, вон он что, гляди ка точно)))!!!
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Сергей 13

2 минуты назад
., - его давно открыли,он называется"портал неравнодушных",-это они шифруются так,если прямо написать,что это пациенты з Плеханово,воспринимать эти инициативы никто не будет.
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Безмозглый идиот

8 минут назад
Вова, йопта! У меня знаешь скока идей в башке, хочешь телефон дам!!!
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цукерман

10 минут назад
Вова наверно в Елецком живёт, просто судя по тому, что все бредовые идеи на этом портале продвигают жители Елецкого!
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Инициативный Дурак

13 минут назад
Предлагаю сделать проезд по Петровскому мосту для личного транспорта платным, как на трассе М4. Исключение только для жителей левобережья. Или вынести наконец-то завод из жилой зоны. Или за счёт завода бесплатно выделить жильё для жителей района в экологически более благополучных районах, а работников НЛМК переселить поближе к работе. Пусть газуют и создают пробки в одной остановке от любимого места работы. Задохнуться можно в районе по утрам и вечерам , почти по три часа в день, когда эти ленивцы свои субтильные и дебелые тушки на работу перемещают.))) у меня ещё много предложений, как избавиться от пробок. )))
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снег

14 минут назад
Пора этот портал затыкать, а то всякие полудурки пытаются свои бредовые идеи пропихнуть.
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Ник

17 минут назад
Для пешеходов: этот светофор на пешеходов никак не влияет, он расположен перед кольцом, где нет пешеходов. Светофор сделан исключительно для автомобилей, правда не очень понятно зачем. Поток отсекает 1 светофор и когда там горит красный, можно спокойно двигаться с кольца в сторону Грязей.
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Евгения

18 минут назад
Да уж, великий стратег! Долго думал?
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Девочка Даша.

20 минут назад
Дядя Вова, ты дурак?
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Влад

21 минуту назад
опытный, его не в Левобережье, а в Плеханово
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