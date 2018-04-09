Общество
сегодня, 09:33
Около остановки на площади Мира предлагают убрать «зебру»
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Лишний светофор мешает движению.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Владимир вынес на суд интернет-активистов идею перенести пешеходный переход на площади Мира. Автор уверен, что ликвидация светофора разгрузит движение.
- Цель переноса - убрать лишний светофор. Это сократит ненужную остановку на пешеходном переходе с НЛМК в сторону Петровского моста, так как перед кольцом есть светофор. Так же необходимо поставить остановочный павильон в сторону НЛМК, - дополняет Владимир.
Предложение о ликвидации «зебры» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициатива найдет 500 соратников, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Цель переноса - убрать лишний светофор. Это сократит ненужную остановку на пешеходном переходе с НЛМК в сторону Петровского моста, так как перед кольцом есть светофор. Так же необходимо поставить остановочный павильон в сторону НЛМК, - дополняет Владимир.
Предложение о ликвидации «зебры» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициатива найдет 500 соратников, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
29 1286
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