Новости в instagram
26 минут назад
Липчане открыли шашлычный сезон
Так земляки праздновали Пасху.
Первое погожее воскресенье апреля в Липецке совпало с большим праздником — Пасхой. Липчане воспользовались прекрасной погодой и массово отправились на шашлыки. Как открывали сезон барбекю — в обзоре Instagram.
Комментарии (1)
кокс
13 минут назад
Всю Зиму ел мясо уже хочется что-то более свежего например молодой картофель с лучком и помидорчик с огурчиком прям с грядочки посыпать зеленью полить майонезом и скушать!ответить
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.