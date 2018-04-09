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26 минут назад

Липчане открыли шашлычный сезон

1 582
#шашлыки #Пасха #обзор #соцсети
Липчане открыли шашлычный сезон

Так земляки праздновали Пасху.

Первое погожее воскресенье апреля в Липецке совпало с большим праздником — Пасхой. Липчане воспользовались прекрасной погодой и массово отправились на шашлыки. Как открывали сезон барбекю — в обзоре Instagram.

Наконец-то открыта пора шашлыков

Публикация от Katrin Melyakova (@katrinmelyakova)

1 582
#шашлыки #Пасха #обзор #соцсети

Комментарии (1)

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кокс

13 минут назад
Всю Зиму ел мясо уже хочется что-то более свежего например молодой картофель с лучком и помидорчик с огурчиком прям с грядочки посыпать зеленью полить майонезом и скушать!
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