Общество
сегодня, 08:20
В Добровском районе автомобиль улетел в кювет
В ДТП есть пострадавший
В 05:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Школьная близ дома №59 села Доброе.
В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание «ВАЗ 2109» в кювет.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен медучреждение.
В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание «ВАЗ 2109» в кювет.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен медучреждение.
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