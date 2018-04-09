В Добровском районе автомобиль улетел в кювет

В ДТП есть пострадавший

В 05:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Школьная близ дома №59 села Доброе.



В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание «ВАЗ 2109» в кювет.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен медучреждение.