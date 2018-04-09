Общество

сегодня, 08:20

В Добровском районе автомобиль улетел в кювет

1 597
#дтп
1
В Добровском районе автомобиль улетел в кювет

В ДТП есть пострадавший

В 05:50 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Школьная близ дома №59 села Доброе.

 В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание «ВАЗ 2109» в кювет.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен медучреждение.
1 597
#дтп
1

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доброжелатель

8 минут назад
дебил пьяный
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