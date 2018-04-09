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Россияне сэкономили 182 млрд рублей за счет налоговых вычетов

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Россияне сэкономили 182 млрд рублей за счет налоговых вычетов
Россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей в 2017 году за счет вычетов на покупку
жилья и социальные нужды, рассказали «Известиям» в Федеральной налоговой службе
(ФНС).
Так, за налоговым вычетом в прошлом году обратились 7,2 млн человек, что на 8%
больше, чем годом ранее. При этом они предъявили расходов за 2016 год на 1,406 трлн
рублей.
В 93% случаев наши соотечественники претендовали на имущественный вычет, в 6%
случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.
Как объясняют эксперты, рост популярности вычетов связан с повышением финансовой
грамотности, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не
отходя от домашнего компьютера.
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