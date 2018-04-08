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Автопробег липецких писателей остановился в Башкирии
Пасху писатели встретили в Уфе
В Уфе писатели разговелись куличом, кумысом и кониной.
Липецкие писатели в ходе автопробега посещают литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, общаются с писателями и поэтами, говорят с ними, слушают их произведения. Также писатели изучают тонкости путешествия, чтобы помочь тем, кто собирается проехать по нашей необъятной стране.
Накануне в путь липчан благословил руководитель регионального отделения Союза писателей протоиерей Геннадий Рязанцев.
Писатели уже побывали в Пензе и Самаре, встретились с местными писателями и посетили местные достопримечательности.
Липецкие писатели Александр Пономарев и Андрей Новиков ведут в Фейсбуке дневник путешествия и записывают видеосюжеты.
пивком решили,башкирским,