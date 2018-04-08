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Автопробег липецких писателей остановился в Башкирии

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#автопробег
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Автопробег липецких писателей остановился в Башкирии

Пасху писатели встретили в Уфе

Стартовавший 4 апреля автопробег «Великая Россия», организованный местным отделением «Союз писателей России», финишировать который должен в Южно-Сахалинске, добрался до Уфы.

В Уфе писатели разговелись куличом, кумысом и кониной.

Липецкие писатели в ходе автопробега посещают литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, общаются с писателями и поэтами, говорят с ними, слушают их произведения. Также писатели изучают тонкости путешествия, чтобы помочь тем, кто собирается проехать по нашей необъятной стране.

Накануне в путь липчан благословил руководитель регионального отделения Союза писателей протоиерей Геннадий Рязанцев. 

Писатели уже побывали в Пензе и Самаре, встретились с местными писателями и посетили местные достопримечательности.

Липецкие писатели Александр Пономарев и Андрей Новиков ведут в Фейсбуке дневник путешествия и записывают видеосюжеты.

1 397
#автопробег
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Комментарии (1)

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пивком решили,башкирским,

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