Происшествия

сегодня, 11:17

В Липецке горит квартира (LIVE)

3 1515
#пожар
1
В Липецке горит квартира (LIVE)

На улице Московская - пожар

На первом этаже дома №25 по улице Московской загорелась квартира.

На месте пожара работают четыре пожарных расчета.

К этой минуте огонь удалось сбить, пожарные вошли в квартиру. Как выяснилось - в помещении загорелся матрас, огонь перекинулся на остальную мебель и распространился и по квартире.

Обошлось без пострадавших.

Квартира в доме пользуется дурной славой, в ней собираются местные выпивохи. Эта квартира уже горела пару лет назад.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
3 1515
#пожар
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ендова

40 минут назад
А на сокол пять пожарок чего поехали, где-то половина второго ночи
ответить

участковый

сегодня, 11:44
Я ,там,все держал под контролем
ответить

Свирепый

сегодня, 11:39
Такие ячейки бетоном заливать надо! Что бы шалман не собирался.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке на реке Воронеж погиб человек
#река
5
В Липецке на реке Воронеж погиб человек

сегодня, 11:36

Происшествия
В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок
#дтп
15
В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок

сегодня, 10:02

Происшествия
В Липецкой области столкнулись две легковушки
#дтп
В Липецкой области столкнулись две легковушки

сегодня, 09:12

Происшествия
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета
#подозрительный предмет
21
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета

вчера, 17:10

Происшествия
В Липецкой области подтопило две дороги
#паводок
1
В Липецкой области подтопило две дороги

вчера, 14:38

Происшествия
«Деу-Нексия» врезалась в столб
#авария #ДТП
25
«Деу-Нексия» врезалась в столб

вчера, 08:23

Происшествия