Происшествия
сегодня, 11:17
В Липецке горит квартира (LIVE)
На улице Московская - пожар
На первом этаже дома №25 по улице Московской загорелась квартира.
На месте пожара работают четыре пожарных расчета.
К этой минуте огонь удалось сбить, пожарные вошли в квартиру. Как выяснилось - в помещении загорелся матрас, огонь перекинулся на остальную мебель и распространился и по квартире.
Обошлось без пострадавших.
Квартира в доме пользуется дурной славой, в ней собираются местные выпивохи. Эта квартира уже горела пару лет назад.
На месте пожара работают четыре пожарных расчета.
К этой минуте огонь удалось сбить, пожарные вошли в квартиру. Как выяснилось - в помещении загорелся матрас, огонь перекинулся на остальную мебель и распространился и по квартире.
Обошлось без пострадавших.
Квартира в доме пользуется дурной славой, в ней собираются местные выпивохи. Эта квартира уже горела пару лет назад.
Ендова
участковый
Свирепый