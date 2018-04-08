В Липецке горит квартира (LIVE)

На улице Московская - пожар

На первом этаже дома №25 по улице Московской загорелась квартира.На месте пожара работают четыре пожарных расчета.К этой минуте огонь удалось сбить, пожарные вошли в квартиру. Как выяснилось - в помещении загорелся матрас, огонь перекинулся на остальную мебель и распространился и по квартире.Обошлось без пострадавших.Квартира в доме пользуется дурной славой, в ней собираются местные выпивохи. Эта квартира уже горела пару лет назад.