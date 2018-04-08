В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок

В Липецке столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Сегодня утром на улице Юношеской произошло столкновение грузового автомобиля "Ман" и ВАЗ "2110".Столкновение произошло на перекрестке, фура буквально снесла легковушку, протащила несколько метров и едва не врезалась в кафе, остановившись в нескольких сантиметрах от газовой трубы.За рулем легкового автомобиля была женщина. Она не пострадала. Но ее ребенок, находившийся в машине - госпитализирован.На этом перекрестке у кафе ДТП случаются часто. Минувшей осенью "Опель" буквально влетел в кафе, когда в нем были посетители.