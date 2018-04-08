Происшествия

сегодня, 10:02

В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок

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#дтп
В столкновении грузовика и легковушки пострадал ребенок

В Липецке столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Сегодня утром на улице Юношеской произошло столкновение грузового автомобиля "Ман" и ВАЗ "2110".

Столкновение произошло на перекрестке, фура буквально снесла легковушку, протащила несколько метров и едва не врезалась в кафе, остановившись в нескольких сантиметрах от газовой трубы.

За рулем легкового автомобиля была женщина. Она не пострадала. Но ее ребенок, находившийся в машине - госпитализирован.



  На этом перекрестке у кафе ДТП случаются часто. Минувшей осенью "Опель" буквально влетел в кафе, когда в нем были посетители.


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#дтп

Комментарии (3)

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Жители

23 минуты назад
Почему не ставят бетонные блоки ,это же преступление посетители кафе могут сгореть или быть убитыми грузовиком
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на на этих вазах

24 минуты назад
Одни умственно отсталые и ездят! Ничего удивительного!
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ну а столбы металлические с

51 минуту назад
б/у автопокрышками или бетонные блоки, почему нельзя поставить, раз,там постоянно аварии?Газ- это не шутки, вдруг,в следующий раз, трубу разорвут и полыхнет,так,что всем мало не покажется.
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