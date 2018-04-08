Дороги остаются подтопленными у нескольких населенных пунктов Липецкой области

ГУ МЧС России по Липецкой области обпубликовало суточную сводку паводковой обстановки

На контроле Главного управления МЧС России по Липецкой области по-прежнему остаются: подтопление низководного моста в селе Преображеновка в Добровском районе, спроектированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна. Движение транспорта по участку дороги прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В связи с закрытием низководного моста сообщение с селом Преображеновка осуществляется по объездному пути протяженностью 60 км в повседневном режиме.

Подтоплен также участок дороги у села Русская Казинка, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через села Веселое и Новотроицкое (расстояние 10 км.), в повседневном режиме. В связи с закрытием участка дороги сообщение с н.п. Русская Казинка осуществляется по объездному пути, расстояние 10 км.

Подтоплен участок дороги в районе населенного пункта Пятницкое, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через населённый пункт Грызлова, Долгоруковского района (расстояние 25 км) в повседневном режиме.

Подтоплен участок дороги в районе населенного пункта Красная Заря, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через село Воейково - Архангельское Рязанской области - Избищи – Ягодное - Данков Липецкой области (расстояние 58 км) в повседневном режиме.

Подтоплен участок дороги у села Черепянь (расположенного на обоих берегах реки Дон) (длина подтопленного участка 50 метров), села Селище (длина подтопленного участка 50 метров), селаКалиновка (длина подтопленного участка 80 метров), спланированных к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через объездные пути в повседневном режиме.

Подтоплен участок дороги у сел Володаровка, Никольское, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через села Нагорное Тербунского района (расстояние 6 км) в повседневном режиме.

Прямое транспортное сообщение с населенными пунктами Никольское и Володаровка не нарушено. Расстояние от районного центра села Волово до деревни Володаровка – 34 км., расстояние от села Волово до села Никольское – 37 км.

Подтоплен участок дороги в районе населенного пункта Талица Елецкого района, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через деревни Трубицино (до объездной дороги тр. М-4 протяженность – 10 км.) в повседневном режиме. Транспортное сообщение с районным центром не нарушено. Расстояние от Ельца до села Талица 15 км.

Подтоплен участок дороги участка автомобильной дороги в районе населенного пункта Заречное, спланированного к ежегодному пропуску паводковых вод поверх дорожного покрытия. Движение транспорта по участку автомобильной дороги прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через с. Малые Борки Тербунского района, Захаровку, Сапрон (Воловского района), в том числе 4 км грунтовой дороги, расстояние 35 км.) в повседневном режиме.

Движение транспорта по данным участкам дорог прекращено.