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Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту

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#Благодатный огонь #Пасха
Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту

Скоро он будет доставлен в храмы области.

Благодатный огонь прибыл в Липецк. Специальный рейс из Москвы встречали десятки горожан. Желающие получить частичку пасхального чуда ждали делегацию буквально у трапа самолёта. В скором времени Благодатный огонь будет доставлен на пасхальную службу в Христорождественский собор. 

Напомним, Благодатный огонь сошёл 7 апреля около 14:15 в гробе Господнем, в Иерусалиме. После этого патриарх Феофил III стал передавать его собравшимся, которые в специальных лампадах отправили огонь в разные страны мира, где православные отмечают Пасху. 

Среди тех, кто получил частичку огня, был и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Огонь сегодня вечером он привез в Москву, чтобы доставить в храм Христа Спасителя, где идет пасхальная службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также в другие храмы России.
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#Благодатный огонь #Пасха

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Вач

39 минут назад
Аллах акбар
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