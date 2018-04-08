Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту

Скоро он будет доставлен в храмы области.



Благодатный огонь прибыл в Липецк. Специальный рейс из Москвы встречали десятки горожан. Желающие получить частичку пасхального чуда ждали делегацию буквально у трапа самолёта. В скором времени Благодатный огонь будет доставлен на пасхальную службу в Христорождественский собор.



Напомним, Благодатный огонь сошёл 7 апреля около 14:15 в гробе Господнем, в Иерусалиме. После этого патриарх Феофил III стал передавать его собравшимся, которые в специальных лампадах отправили огонь в разные страны мира, где православные отмечают Пасху.



Среди тех, кто получил частичку огня, был и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Огонь сегодня вечером он привез в Москву, чтобы доставить в храм Христа Спасителя, где идет пасхальная службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также в другие храмы России.