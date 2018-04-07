Происшествия

59 минут назад

Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета

13 541
#подозрительный предмет
2
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета

Сегодня днем у остановки "Цементный завод" в салоне пассажирского автобуса №11 обнаружили подозрительный предмет.

По словам очевидцев, опасение вызвало похожее на телефон устройство.

К остановке прибыли спасатели и полицейские. Сейчас находку пассажиров проверяют взрывотехники.




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13 541
#подозрительный предмет
2

Комментарии (13)

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Баба Валя толстая губа

2 минуты назад
верните мою мобилу! у меня остался имей, засужу!
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примечаю замечаю

3 минуты назад
Интересно на сообщения о разминировании специальные службы ездят без саперов? Так же как пожарные машины на пожар без воды
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ййй

4 минуты назад
бабка какая нить потеряла свой крупнокнопочный телефон, народ уже привык к смартфонам, увидели этот кирпич и перепугались, позвонили в мчс
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заговор раскрыт

7 минут назад
это была спецоперация мэрии Липецка, целью был петровский мост, но у нас как всегда все через жопу и диверсант спецопераций перепутал маршрут. А что логично, * бы раз и потом можно новый мост строить. Двухэтажный - 4 полосы в одну сторону, 4 в другую.
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Казачек был засланный

9 минут назад
Срочно проверить водителя автобуса, не был ли он в Сирии в рядах ИГИЛа- гадкой организации, запрещенной в РФ и ненавидимой всем миром! Чтоб они все обос*сь!
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Что то пошло не так

12 минут назад
Нет ребята, хотели взорвать мост над окружной трассой соединяющий цементный завод с улицей Ковалева
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житель Ковалева

13 минут назад
Это была попытка диверсии, скорее всего автобус был напичкан несколькими тоннами тротила и его подрыв должен был послужить маскировочной акцией по скрытию недобросовестного ремонта дорог в районе улицы Ковалева
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дворник

14 минут назад
кто на что учился
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сотрудник мчс

14 минут назад
это были учения
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продавщица колбасы

14 минут назад
Мнения разнятся
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