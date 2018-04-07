Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета

Сегодня днем у остановки "Цементный завод" в салоне пассажирского автобуса №11 обнаружили подозрительный предмет.



По словам очевидцев, опасение вызвало похожее на телефон устройство.



К остановке прибыли спасатели и полицейские. Сейчас находку пассажиров проверяют взрывотехники.









