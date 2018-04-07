Происшествия
59 минут назад
Пассажирский автобус остановили из-за подозрительного предмета
13 541
Сегодня днем у остановки "Цементный завод" в салоне пассажирского автобуса №11 обнаружили подозрительный предмет.
По словам очевидцев, опасение вызвало похожее на телефон устройство.
К остановке прибыли спасатели и полицейские. Сейчас находку пассажиров проверяют взрывотехники.
К остановке прибыли спасатели и полицейские. Сейчас находку пассажиров проверяют взрывотехники.
13 541
Баба Валя толстая губа
примечаю замечаю
ййй
заговор раскрыт
Казачек был засланный
Что то пошло не так
житель Ковалева
дворник
сотрудник мчс
продавщица колбасы