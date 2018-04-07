Общество
сегодня, 16:36
На улице Меркулова пассажиры трамвая выталкивали с рельсов автомобиль
Машина забуксовала.
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Сегодня днем на улице Меркулова жители Липецка могли видеть, как несколько человек выталкивают с трамвайных путей автомобиль.
Оказалось, что водитель "Шкоды" решил объехать по путям пробку, но машина забусковала на рельсах. Пассажиры замершего перед "Шкодой" трамвая, решили проблему своими силами - попросту вытолкнув автомобиль с путей.
видео Ирина Воропаева.
Оказалось, что водитель "Шкоды" решил объехать по путям пробку, но машина забусковала на рельсах. Пассажиры замершего перед "Шкодой" трамвая, решили проблему своими силами - попросту вытолкнув автомобиль с путей.
видео Ирина Воропаева.
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