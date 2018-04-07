Общество

сегодня, 16:36

На улице Меркулова пассажиры трамвая выталкивали с рельсов автомобиль

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#авария #ДТП
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На улице Меркулова пассажиры трамвая выталкивали с рельсов автомобиль

Машина забуксовала.

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Сегодня днем на улице Меркулова жители Липецка могли видеть, как несколько человек выталкивают с трамвайных путей автомобиль.

Оказалось, что водитель "Шкоды" решил объехать по путям пробку, но машина забусковала на рельсах. Пассажиры замершего перед "Шкодой" трамвая, решили проблему своими силами - попросту вытолкнув автомобиль с путей.

видео Ирина Воропаева.
9 1679
#авария #ДТП
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Комментарии (9)

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Влад

17 минут назад
Синирылые журналисты,всю хрень
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Горожанин

31 минуту назад
Научись держать телефон когда снимаешь, криворукая Воропаева.
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х

39 минут назад
что то город 48 последнее время всю херню стал писать.показывать.вот очередная чушь.
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ВОРЧУН

39 минут назад
...выталкивали с рельс....но не рельсов
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Запомните

55 минут назад
Таким дуралеям никогда не помогают. В противном случае он от своей тупости никогда не излечится
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гарик

сегодня, 17:08
что за дебил выложел это видео. там просто мужики трутся возле тачки
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Ага

сегодня, 17:07
Вообще-то его нивой вытащили и ни кто его не толкал. Зачем эти враки?
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Неавтофанат

сегодня, 17:05
Он что, трамвай обгонял или решил его перед собой толкать?
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ЯЯЯ

сегодня, 17:01
Все, трамваи надо ликвидировать с наших улиц!
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