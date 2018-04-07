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Пореченков назвал критиков Козловского «мусорными троллями»
Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-пользователей, критикующих трейлер фильма "Тренер", в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера.
Актер Михаил Пореченков в эфире НСН выразил полную поддержку своего коллеги.
«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут»,- заключил он.
Премьера фильма «Тренер» состоится 19 апреля. Картина посвящена истории футболиста национальной сборной, который после провального пенальти завершает карьеру и уезжает в провинцию. Несмотря на негативные отзывы при выходе трейлера, Данила Козловский выразил надежду, что зрителей тронут «история героя, команды, города, отношений, падения и преодоления».