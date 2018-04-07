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СМИ узнали причины отказа выдачи визы племяннице Скрипаля
Британское консульство отказало племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в выдаче визы. Сотрудников дипведомства смутили цель визита родственницы и ее материальное положение.
Власти Великобритании назвали причины отказа в визе племяннице британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории. Отрывок из уведомления опубликовала русская служба BBC.
Отмечается, что консул не увидел достаточных оснований для визита Виктории Скрипаль в Британию.
«А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита D) Не доказано достаточное наличие средств», — говорится ответе консульского отдела.
Британские дипломаты решили, что в настоящий момент безработная Виктория, которая в анкете указала отсутствие доходов и сбережений, не может приехать в королевство.
В разговоре с Business FM женщина подтвердила, что в визе ей отказали и сообщила, что после одного телефонного разговора с Юлией в начале недели, выйти на связь ей больше не удалось.
Российский МИД призвал Лондон пояснить отказ в выдаче визы племяннице Скрипаля.
Российское посольство в Лондоне отметило, что подобные действия говорят о том, что Великобритании есть что скрывать.
«Мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», –– приводит слова дипломатов ТАСС.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. В произошедшем Лондон обвинил Москву, при этом доказательств предоставлено не было.
Россия обвинения категорически отвергает, указывая на их голословность и бездоказательность.
5 апреля Скотленд-Ярд опубликовал первое после отравления заявление Юлии Скрипаль, которая пришла в сознание.