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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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#Благодатный огонь #Иерусалим #Храм Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву, - передает РИА-Новости.

Самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1". Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.

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#Благодатный огонь #Иерусалим #Храм Гроба Господня

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