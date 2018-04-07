Общество

27 минут назад

Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи

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#пожарная безопасность
Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи

Кроме того, спасатели будут дежурить в церквях.

8 апреля Святая Православная Церковь торжественно отметит великий праздник Пасхи. По традиции, в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, во всех храмах  участвует большое количество людей. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для обеспечения пожарной безопасности религиозных учреждений в православных храмах Липецкой области в ночь с 7 на 8 апреля будут дежурить сотрудники Государственного пожарного надзора и пожарные. 

Накануне торжеств инспекторы госпожнадзора проверили не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения в храмах области, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и провели инструктажи  по действиям в случае возникновения пожара.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности!

В храмах в ходе богослужений следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Нужно быть осторожными при зажигании свечей: закатайте рукава одежды, уберите волосы под платок, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы, необходимо следить за детьми, чтобы они не поместили горящую свечу рядом с одеждой.

При посещении кладбищ:

- не бросайте горящие спички и окурки;
- не сжигайте сухую траву вблизи кустов и деревьев;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

- во избежание перехода огня, очистите территорию от мусора и сухой травы. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в Службу спасения (телефоны 01, 101,  112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда доехать.

Жителям и гостям города следует помнить: неукоснительное соблюдение требований  пожарной безопасности – это залог безопасности. Ведь за большинством трагедий, случающимися в праздничные дни стоит человеческий фактор, халатность по отношению к своей жизни и жизни близких.

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#пожарная безопасность

Комментарии (2)

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666

4 минуты назад
На хера их проверять? бог хоть что-то будет делать? Или он только детей горазд живьем сжигать?
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Гена

19 минут назад
Политех не хотят проверить? Девять корпусов все ж таки
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