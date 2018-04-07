Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи

Кроме того, спасатели будут дежурить в церквях.

8 апреля Святая Православная Церковь торжественно отметит великий праздник Пасхи. По традиции, в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, во всех храмах участвует большое количество людей.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для обеспечения пожарной безопасности религиозных учреждений в православных храмах Липецкой области в ночь с 7 на 8 апреля будут дежурить сотрудники Государственного пожарного надзора и пожарные.

Накануне торжеств инспекторы госпожнадзора проверили не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения в храмах области, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и провели инструктажи по действиям в случае возникновения пожара.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности!

В храмах в ходе богослужений следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Нужно быть осторожными при зажигании свечей: закатайте рукава одежды, уберите волосы под платок, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы, необходимо следить за детьми, чтобы они не поместили горящую свечу рядом с одеждой.

При посещении кладбищ:

- не бросайте горящие спички и окурки;

- не сжигайте сухую траву вблизи кустов и деревьев;

- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

- во избежание перехода огня, очистите территорию от мусора и сухой травы.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в Службу спасения (телефоны 01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда доехать.

Жителям и гостям города следует помнить: неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности – это залог безопасности. Ведь за большинством трагедий, случающимися в праздничные дни стоит человеческий фактор, халатность по отношению к своей жизни и жизни близких.