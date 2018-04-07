Происшествия

сегодня, 08:23

«Деу-Нексия» врезалась в столб

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#авария #ДТП
«Деу-Нексия» врезалась в столб

В аварии есть пострадавшие.

Сегодня в 00:06 на улице Мира в селе Воскресенское Данковского района автомобиль «Деу-Нексия» врезался в столб.

На месте аварии работали спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Пострадавшие в аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в МРБ Данковского района.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Иван.

13 минут назад
Вот столбы к "корейцам" пристали!
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