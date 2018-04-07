Происшествия
сегодня, 08:23
«Деу-Нексия» врезалась в столб
В аварии есть пострадавшие.
Сегодня в 00:06 на улице Мира в селе Воскресенское Данковского района автомобиль «Деу-Нексия» врезался в столб.
На месте аварии работали спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Пострадавшие в аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в МРБ Данковского района.
На месте аварии работали спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области. Пострадавшие в аварии с травмами различной степени тяжести доставлены в МРБ Данковского района.
Иван.