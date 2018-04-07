В Липецкой области банки выдали автокредитов на 20,6% больше

Сумма автокредитов, выданных банками в Липецкой области в феврале 2018 года, составила 265,6 млн. рублей — на 20,6% больше, чем в феврале 2017 года (220,2 млн. рублей).

В целом по стране в нынешнем феврале банки выдали автокредитов на 35,9 млрд. рублей или на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (29,6 млрд. рублей), сообщает Национальное бюро кредитных историй. Самые большие суммы отмечены в Москве (4,28 млрд. рублей), Санкт-Петербурге (2,99 млрд. рублей), Московской области (2,58 млрд. рублей). При этом самая серьезная динамика роста суммы выданных автокредитов (среди 40 регионов-лидеров) была зафиксирована в Омской (+98,3%), Мурманской (+71,1%), Новосибирской (+62,2%) и Архангельской (+55,6%) областях.



Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, отмечают в НБКИ. При том качество автокредитов стабилизируется - ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.