28 минут назад
В Липецкой области банки выдали автокредитов на 20,6% больше
Сумма автокредитов, выданных банками в Липецкой области в феврале 2018 года, составила 265,6 млн. рублей — на 20,6% больше, чем в феврале 2017 года (220,2 млн. рублей).
Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, отмечают в НБКИ. При том качество автокредитов стабилизируется - ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.