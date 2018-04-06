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сегодня, 18:36

Липецкая вечЁрка: большие пенсии, грязный флешмоб и нападение на зоозащитниц

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: большие пенсии, грязный флешмоб и нападение на зоозащитниц
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу,6 апреля.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про бестолковый риск. Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».

Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что наш земляк нашел способ гарантировать всем достойную пенсию. «На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно».

Самое бурное обсуждение дня — нападение на зоозащитниц. Пенсионеркам стало известно, что там в железном бункере, среди трупов павших животных и испражнений, находятся около 20 собак. Вызволять животных у нового арендатора участка отправились трое женщин.

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся небывало замусоренного двора. Его быстренько убрали, но ленты в соцсетях превратились в грязный флешмоб: зима показывает, кто где и что делал. Если на Леваневского все оперативно убрали, то другие уголки Липецка пока представляют собой мусорные кучи из пакетов, бутылок и прочих бытовых отходов. Где-то прямо под окнами валяются… кровати!

Вместе с этим своя порция эмоций досталась рапорту прокуроров. В суд направлен первый иск о закрытии ТРЦ. Итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (3)

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911

16 минут назад
ужас-20 собак среди трупов в железном бункере и избитые женщины
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Вера

48 минут назад
Это все хрень, снимали дроном пусть свои рожицы покажут на кране.
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222

сегодня, 18:45
делайте этот пост вечерка в одно и тоже время например в 20:00 каждый день
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