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сегодня, 18:36
Липецкая вечЁрка: большие пенсии, грязный флешмоб и нападение на зоозащитниц
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу,6 апреля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про бестолковый риск. Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что наш земляк нашел способ гарантировать всем достойную пенсию. «На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно».
Самое бурное обсуждение дня — нападение на зоозащитниц. Пенсионеркам стало известно, что там в железном бункере, среди трупов павших животных и испражнений, находятся около 20 собак. Вызволять животных у нового арендатора участка отправились трое женщин.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся небывало замусоренного двора. Его быстренько убрали, но ленты в соцсетях превратились в грязный флешмоб: зима показывает, кто где и что делал. Если на Леваневского все оперативно убрали, то другие уголки Липецка пока представляют собой мусорные кучи из пакетов, бутылок и прочих бытовых отходов. Где-то прямо под окнами валяются… кровати!
Вместе с этим своя порция эмоций досталась рапорту прокуроров. В суд направлен первый иск о закрытии ТРЦ. Итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про бестолковый риск. Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что наш земляк нашел способ гарантировать всем достойную пенсию. «На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно».
Самое бурное обсуждение дня — нападение на зоозащитниц. Пенсионеркам стало известно, что там в железном бункере, среди трупов павших животных и испражнений, находятся около 20 собак. Вызволять животных у нового арендатора участка отправились трое женщин.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся небывало замусоренного двора. Его быстренько убрали, но ленты в соцсетях превратились в грязный флешмоб: зима показывает, кто где и что делал. Если на Леваневского все оперативно убрали, то другие уголки Липецка пока представляют собой мусорные кучи из пакетов, бутылок и прочих бытовых отходов. Где-то прямо под окнами валяются… кровати!
Вместе с этим своя порция эмоций досталась рапорту прокуроров. В суд направлен первый иск о закрытии ТРЦ. Итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений.
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Вера
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