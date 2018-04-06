Погода в Липецке

сегодня, 16:38

Липецкая область встретит Благовещенье небольшим дождем

4 846
#дожди
1
Липецкая область встретит Благовещенье небольшим дождем

6 апреля ночью и утром 7 апреля в Липецкой области местами пройдет небольшой дождь - скажется влияние фронтов Скандинавского циклона. 

Затем 7 и 8 апреля регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - обойдется без осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек., возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью +3 +7 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 9 до 11 градусов тепла. 

Самым теплым день 7 апреля в Липецке был в 1975 году: +25 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 12 градусов мороза.

4 846
#дожди
1

Комментарии (4)

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Ольга

5 минут назад
То есть помоет.это модератор исправляет неправильно.
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Ольга

6 минут назад
Обычно перед Пасхой природа каждую щепочку поможет!
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Макс

17 минут назад
Лишь бы не снегом!
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123

сегодня, 17:04
скоро войдем в климатическое русло июня еще дней 10-15 !
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